МВД: Полиция проверяла фигуранта об убийстве девочки в Костроме

Сотрудники полиции регулярно проверяли ранее судимого за педофилию костромича. Такая информация появилась на сайте "МВД-медиа".

"Участковые уполномоченные полиции и сотрудники уголовного розыска регулярно посещали его по месту жительства, проверяли соблюдение установленных ограничений, проводили все контрольные мероприятия в полном объеме", - сказано в сообщении.

Это необходимые меры, которые должны соблюдаться после того, как осужденные по тяжким статьям возвращаются из мест лишения свободы. Теперь следователям СКР придется проверить, насколько четко участковый соблюдал эти правила в отношение фигуранта, подозреваемого в убийстве пятилетней девочки в Костроме.

Если выяснится, что нарушений со стороны полицейских не было и контрольные мероприятия в отношении педофила выполнялись, то очевидно встанет вопрос, что правила недостаточные и нуждаются в пересмотре и ужесточении, поскольку не могут предотвратить рецидивные проявления схожих преступлений.