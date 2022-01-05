Подозреваемый в убийстве ребенка в Костроме судим за порнографию

Один из мужчин, задержанных в Костроме по подозрению в убийстве пятилетней девочки, ранее отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности и незаконный оборот порнографии.

- После отбытия наказания по решению суда за ним установлен административный надзор, - сообщили в прокуратуре региона. Ведомство начало проверку органов, ответственных за административный надзор за освободившимися из мест лишения свободы. Второй задержанный имеет судимость за кражу с не истекшим испытательным сроком.

Напомним, двое мужчин признались в убийстве пятилетней девочки, пропавшей в Костроме 4 января во время прогулки. Тело ребенка нашли в общежитии.

Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего (статья 105 УК РФ), глава СКР Александр Бастрыкин поручил оперативно доложить ему о ходе расследования.