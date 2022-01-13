Проценко заявил о готовности к увеличению числа больных коронавирусом

Главврач городской клинической больницы № 40 в Коммунарке Денис Проценко заявил о готовности к увеличению количества больных коронавирусом.

Как рассказал главврач в интервью "Радио России", учитывая прогнозы по заболеваемости, госпиталь подготовился к приему новых пациентов. "У нас вновь готовы дополнительные койки во временном госпитале, которые до этого были продезинфицированы, обработаны, промыты и не использовались в период спада", - сказал он.

По словам врача, сейчас специалисты проверяют всю аппаратуру и ведут ее техническое обслуживание. Проценко заверил, что кадровый резерв, лекарственное обеспечение, средства индивидуальной защиты есть в достаточном количестве, "все настроено на прогнозное увеличение поступления больных". Если будет необходимость, больница увеличит штат сотрудников колл-центра. "Помним, что в этих ситуациях у нас есть еще такая мощная подпорка в виде волонтеров", - сказал Проценко.

Напомним, ранее мэр Москвы Сергей Собянин предупредил о том, что в ближайшие семь-десять дней число заразившихся COVID-19 существенно увеличится, а столица может столкнуться с более критической ситуацией, чем в предыдущие волны заболеваемости.