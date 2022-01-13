В Москве начали ломать "летающую тарелку"

Столица теряет еще одно примечательное здание с историей.

Движение "Архнадзор" в четверг, 13 января, сообщило о начале сноса замечательного здания на Волгоградском проспекте, где раньше помещался музей Автомобильного завода имени Ленинского комсомола, на котором выпускали машины под маркой "Москвич".

Здание в виде летающей тарелки с алюминиевой облицовкой по проекту архитектора Юрия Регентова было построено в 1980-м году, к 50-летию завода. После развала Советского Союза завод был переименован в "Москвич", который обанкротился в 1996-м. Но музей, где были представлены автомодели завода, в том числе, не пошедшие в серийное производство, продолжал работать. Однако в 2002-м судебные приставы вскрыли музей и конфисковали автомобили в счет долгов за электроэнергию. Позже коллекцию машин передали Музею ретро-автомобилей.

Завод окончательно закрыли в 2010-м году, а его площади занял "Технополис "Москва". Планировалось, что в здании-тарелке вновь разместится музей, где будут представлены ретро-автомобили "Москвич", но последние пять лет там помещался "Музей восстания машин", посвященный робототехнике в кино.

По закону, здание Музея АЗЛК могло стать памятником еще в 2019-м году, в таком случае его снос был бы сейчас невозможен. Но, как отмечает "Архнадзор", Мосгорнаследие почти три года не принимает новые заявки на охрану памятников архитектуры.

Таким образом, Москва лишилась сначала завода "Москвич", а теперь и одного из самых выразительных зданий, сохранявших память о нем.