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13.01.2022 04:42

Будут ли амурские коровы давать по десять тонн молока в год

Текст: Сергей Набивачев
Российская газета - Экономика Дальнего Востока № 6(8654)
Молочной житницей Дальнего Востока издавна считается Амурская область. По данным Росстата, регион поставляет соседям почти столько же полезного продукта, сколько и потреб­ляет. Другие дальневосточные субъекты практически все "выпивают" сами. Но оставаться на высоте амурским молочникам непросто. Как живет отрасль сегодня и с какими проблемами сталкивается, узнавал корреспондент "РГ".

Робот-дояр

В селе Грибском открылась первая в Приамурье роботизированная мегаферма. Здесь предусмотрена система добровольного доения коров. Она работает 22 часа в сутки. Благодаря этому каждую буренку можно подоить в соответствии с ее индивидуальными потребностями и продуктивностью. По словам Павла Инюточкина, главы агрохолдинга, которому принадлежит роботизированная ферма, производственные мощности одного робота-дояра позволяют получать до 3500 литров молока ежедневно.

Фото: Владимир Астапкович/ РИА Новости
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За общим надоем, количеством коров и состоянием животных следит специальная техника. Все данные показываются на экране монитора. Имеется программа, где на каждую корову заведено "досье". В нем отражены важные события из их жизни. Такая информация нужна специалистам, отслеживающим здоровье животных и контролирующим, что происходит на ферме. Роботизация позволит увеличить качество продукции и повысить надежность производства.

- Технология сейчас изучается, а в дальнейшем этот опыт может быть распространен на другие районы. Сегодня обеспеченность области молоком составляет более 50 процентов, и этого недостаточно. Перед нашим минсельхозом стоит задача поднять этот уровень до 80 процентов. Для этого предусмотрены меры господдержки: мы субсидируем часть капитальных затрат на строительство, 50 процентов - на покупку оборудования и скота. Сейчас еще три фермы в процессе строительства, две проектируются. На­деюсь, новая технология приживется, и мы увидим не одно современное предприятие, - отметил губернатор Приамурья Василий Орлов.

К слову, четыре новые фермы (открывшаяся в Грибском плюс три строящиеся), как ожидают специалисты, дадут области дополнительно 26 тысяч тонн молока в год.

А сколько корова дает молока

Несмотря на сложные погодные условия, которые складываются в Приамурье в последние годы, в регионе удается наращивать производство молока.

- Амурская область в год производит около 140 тысяч тонн этого продукта. За 11 месяцев 2021-го сельхозпредприятия дали увеличение на 2,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года. Фермеры показали положительную динамику в 5,4 процента. Надои в подсобных хозяйствах примерно на том же уровне, что и в 2020-м. Я думаю, что в целом по итогам мы выйдем где-то в плюс полтора процента к прошлому году, - рассказал начальник управления по животноводству и племенной работе амурского минсельхоза Николай Лисиченко. - Это с учетом того, что в 2021-м опять было наводнение. В непростых условиях нам удается наращивать производство молока.

15 лет назад на предприятиях одна корова в среднем давала 2,5 тонны молока в год. Сегодня благодаря новшествам в кормлении, содержании, доении - до 6,5 тонны

По словам Лисиченко, в последние годы технологические процессы шагнули далеко вперед. К примеру, 15 лет назад в сельхозпредприятиях одна корова в среднем давала 3,2 тонны молока в год. Сегодня благодаря новшествам в кормлении, содержании, доении показатель вырос до 6,5 тонны. В Приамурье идет техническое перевооружение хозяйств, в том числе благодаря господдержке. И речь не только о самих фермах, коровниках и том, что окружает буренок. Появляются новые, более совершенные комбайны, новые высокобелковые и высокоэнергетические сорта кормовых культур, которые обеспечивают рост продуктивности животных. К слову, заложенный в генетике амурских коров потенциал еще не раскрыт - они способны давать и десять тонн в год. Но чем выше продуктивность, тем труднее ее поднимать дальше.

QR-коды

С недавнего времени молочная продукция на прилавках магазинов практически вся маркированная. На упаковках появились QR-коды. Благодаря специальному приложению покупатель теперь может их отсканировать и моментально узнать всю информацию о товаре, убедиться, что перед ним не фальсификат. Напомним, в июне стартовал первый этап маркировки - под это попали мороженое и сыры, в сентябре настала очередь продукции, которая хранится больше 40 дней, а в декабре - товаров со сроком годности меньше 40 дней. То есть теперь сметану или ряженку без QR-кода встретить практически нереально - разве что это будет нечто хранящееся очень долго и выпущенное еще до ввода обязательной маркировки.

Фото: Александр Кряжев/РИА Новости
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Предприятиям введение QR-кодов дается очень непросто - и технологически, и экономически. К примеру, на одном из крупных амурских комбинатов, поставляющих более 100 наименований продукции в дальневосточные магазины, некоторые упаковки маркируют вручную, так как часть оборудования еще не поступила. Получаются лишние издержки: приходится тратить рабочее время сотрудников, и сам процесс удлиняется по времени.

На этом предприятии оснащение одной производственной линии оборудованием для нанесения маркировки в среднем обходится от 4,5 до 7,5 миллиона рублей. А таких линий не меньше 12. Но это еще не все - есть и текущие расходы.

- Мы прикидывали: у нас годовые затраты на расходные материалы и на приобретение QR-кодов будут составлять не менее 43 миллионов рублей в год. А ведь их можно было бы потратить на развитие, - рассказал технический директор предприятия Александр Фетисов.

В регионах Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область

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