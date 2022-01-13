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Рубрика: Происшествия

Снежный циклон нарушил транспортное сообщение на Сахалине

Текст: Александр Филимоненко

В аэропорту Южно-Сахалинска из-за метели задержаны или отменены 13 рейсов, сообщила справочная служба воздушной гавани.

Фото: Геннадий Аносов/РГ
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"Службы аэропорта работают в усиленном режиме вторые сутки. Состояние ВПП позволяет принимать и выпускать воздушные суда. Но факторы, влияющие на выполнение полетов пока те же: низкая видимость и сильнейший боковой ветер", - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта Хомутово.

По информации с онлайн-табло аэропорта, задержан или отменен вылет 13 рейсов, в том числе в Москву, Владивосток, Хабаровск. Задерживаются прибывающие рейсы из этих городов, а также из Петропавловcка-Камчатского. Отменены сегодняшние рейсы в Южно-Сахалинск из Комсомольска-на-Амуре и Советской Гавани, а также внутриобластные рейсы (всего - 11).

Напомним, Сахалинская область вторые сутки переживает снежный циклон с метелью и штормовым ветром. В связи с ограниченной видимостью, образованием снежных заносов на юге острова закрыто движение по автодорогам, включая трассы Троицкое - Новотроицкое, Южно-Сахалинск - Синегорск, Ново-Александровск - Синегорск, Лиственничное - Охотское, Охотское - Мальково, Южно-Сахалинск - Корсаков, Невельск - Томари - аэропорт Шахтерск, Новоселово - Красногорск, Северо-Западный объезд Южно-Сахалинска, говорится в официальном Telegram-канале губернатора региона Валерия Лимаренко.

По распоряжению комиссии по чрезвычайным ситуациям отменены автобусные рейсы из Южно-Сахалинска по 17 направлениям.

Вторые сутки закрыта паромная переправа Ванино - Холмск. Все паромы находятся в порту Ванино до улучшения погодных условий. Сахалинские морские порты Корсаков и Холмск прекратили работу.

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