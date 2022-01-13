В Благовещенске задержали мужчину, пристававшего к 9-летней девочке

В столице Приамурья задержан мужчина, который приставал к школьнице.

По данным пресс-службы УМВД по Амурской области, 12 января в полицию обратилась женщина. Она сообщила, что к ее девятилетней дочери приставал неизвестный мужчина. Когда девочка вошла в подъезд дома, он проследовал за ней и схватил за руку.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий, проведенных оперативниками уголовного розыска Межмуниципального отдела МВД России "Благовещенский", задержано лицо, причастное к произошедшему", - рассказали "РГ" в полицейском ведомстве.

Ранее судимый гражданин 1977 года рождения доставлен в отделение. Правоохранители устанавливают обстоятельства произошедшего.