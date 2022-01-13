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Рубрика: Общество

В ДФО выявили первый случай заражения "омикроном"

Текст: Сергей Набивачев

В Приамурье выявлен первый пациент с новым штаммом коронавируса "омикрон". Это ребенок, который вместе с семьей отдыхал в Турции. Об этом в интервью ГТРК "Амур" рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Таким образом, Приамурье стало первым регионом ДФО, где выявили новую разновидность коронавируса.

Как отметила Ольга Курганова, тест амурчане сдавали еще в Санкт-Петербурге, а результаты узнали уже в Благовещенске. Родители повели себя грамотно: они находились дома, на работу не выходили и ни с кем не контактировали. А ребенок после возвращения в школе не появлялся.

Сейчас состояние всех членов семьи удовлетворительное, выраженных симптомов заболевания ни у кого нет, добавила санитарный врач.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Амурская область Пандемия коронавируса COVID-19

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