В ДФО выявили первый случай заражения "омикроном"

В Приамурье выявлен первый пациент с новым штаммом коронавируса "омикрон". Это ребенок, который вместе с семьей отдыхал в Турции. Об этом в интервью ГТРК "Амур" рассказала руководитель управления Роспотребнадзора по Амурской области Ольга Курганова.

Таким образом, Приамурье стало первым регионом ДФО, где выявили новую разновидность коронавируса.

Как отметила Ольга Курганова, тест амурчане сдавали еще в Санкт-Петербурге, а результаты узнали уже в Благовещенске. Родители повели себя грамотно: они находились дома, на работу не выходили и ни с кем не контактировали. А ребенок после возвращения в школе не появлялся.

Сейчас состояние всех членов семьи удовлетворительное, выраженных симптомов заболевания ни у кого нет, добавила санитарный врач.