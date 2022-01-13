Забайкальцы без QR-кодов смогут покупать продукты и лекарства в ТЦ

В Забайкальском крае внесли новые изменения в постановление об антиковидных ограничениях.

С 13 января невакцинированные от коронавируса люди смогут совершать покупки в аптеках и продуктовых магазинах, находящихся на территории торговых центров.

- Продукты питания и лекарства - это жизненно важные товары, должен быть доступ для всех, - объяснил принятое решение вице-премьер правительства региона Александр Бардалеев.

Он добавил, что при этом для клиентов без QR-кодов должен быть создан отдельный доступ. За невыполнение этого условия предпринимателей могут оштрафовать.

Напомним, с 10 января в регионе стали проверять наличие сертификатов о вакцинации на входе в магазины. До этого предъявлять их требовалось лишь на кассе при совершении покупки.