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13.01.2022 10:15
Рубрика: Происшествия

Житель ЕАО организовал ограбление жены, чтобы не разводиться

Текст: Сергей Набивачев

Житель Биробиджана организовал разбойное нападение на свою супругу, сообщается на официальном сайте УМВД по ЕАО.

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При этом сам он и обратился к полицейским с заявлением о том, что его жену ограбили. Мужчина рассказал, что на нее напали неизвестные, избили и отобрали сумку с двумя тысячами рублей.

Подозреваемых удалось задержать. Ими оказались двое местных жителей 2000 года рождения, один из которых ранее был судим.

"В отделе полиции задержанные признались, что организатор преступления - муж пострадавшей, который предложил им за вознаграждение совершить ограбление его супруги", - говорится в сообщении ведомства.

В отношении исполнителей возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК РФ "Грабеж".

В полиции добавили, что своим поступком заказчик ограбления, вероятно, хотел заставить жену передумать разводиться с ним.

"У них идет бракоразводный процесс, и муж таким способом, наверное, захотел повлиять на решение жены, чтобы она нуждалась в его защите", - цитирует РИА Новости представителя областного УМВД Оксану Ткачеву.

Сейчас решается вопрос о привлечении организатора грабежа к уголовной ответственности.

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