Глава СК РФ объяснил, почему Галявиева сначала признали невменяемым

Как он пояснил РИА Новости, для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы - выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводились к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе молодого человека, устроившего массовый расстрел в Керчи.

Глава СК РФ отметил, что для повторной экспертизы был расширен состав специалистов - привлечены ведущие ученые в области психиатрии. Следствие предоставило им собранные материалы об особенностях деструктивной субкультуры. В итоге результаты экспертизы подтвердили вменяемость Галявиева в момент совершения преступления и на данный момент.

По словам Бастрыкина, следователи выяснили, что молодой человек несколько месяцев готовился к преступлению, умысел у него начал формироваться в начале 2021 года и происходил под воздействием информации из интернета о деструктивных сообществах.

Напомним, стрельба в гимназии №175 в Казани произошла 11 мая 2021 года. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание, привел в действие самодельное взрывное устройство и открыл огонь из охотничьего ружья. Жертвами преступления стали семеро школьников и двое учителей. 24 человека, преимущественно дети, получили ранения различной степени тяжести.

Галявиеву предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.