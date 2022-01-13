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13.01.2022 12:18
Рубрика: Происшествия

Глава СК РФ объяснил, почему Галявиева сначала признали невменяемым

Текст: Сергей Кирсанов (Казань)
Эксперты в ходе первого исследования состояния Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии, не учли влияние на него деструктивной субкультуры. Именно поэтому изначально он был признан невменяемым, сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

Как он пояснил РИА Новости, для проведения второй экспертизы следствие представило экспертам дополнительные материалы - выводы деструктологов, заключивших, что мотивация Галявиева сводились к дублированию действий других последователей этого течения, в том числе молодого человека, устроившего массовый расстрел в Керчи.

Застрелившего шесть человек студента пермского вуза признали вменяемым

Глава СК РФ отметил, что для повторной экспертизы был расширен состав специалистов - привлечены ведущие ученые в области психиатрии. Следствие предоставило им собранные материалы об особенностях деструктивной субкультуры. В итоге результаты экспертизы подтвердили вменяемость Галявиева в момент совершения преступления и на данный момент.

По словам Бастрыкина, следователи выяснили, что молодой человек несколько месяцев готовился к преступлению, умысел у него начал формироваться в начале 2021 года и происходил под воздействием информации из интернета о деструктивных сообществах.

Напомним, стрельба в гимназии №175 в Казани произошла 11 мая 2021 года. 19-летний Ильназ Галявиев ворвался в здание, привел в действие самодельное взрывное устройство и открыл огонь из охотничьего ружья. Жертвами преступления стали семеро школьников и двое учителей. 24 человека, преимущественно дети, получили ранения различной степени тяжести.

Галявиеву предъявлено обвинение по четырем статьям УК РФ: убийство двух и более лиц, в том числе малолетних, общеопасным способом, покушение на убийство, изготовление взрывного устройства, умышленное повреждение имущества.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Волга-Кама ПФО Татарстан Казань Стрельба в школе Казани

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