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13.01.2022 14:38
Рубрика: Дороги

Инвесторам предложат строить заправки и гостиницы на трассе в Казань

Текст: Марина Трубилина
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости

Правительство предложит частным инвесторам заняться развитием инфраструктуры вдоль трассы Москва - Казань. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин, выступая на Гайдаровском форуме.

Фото: "Автодор"
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Интерес инвесторов к развитию транспортной инфраструктуры очень большой, отметил Хуснуллин. При этом, несмотря на большие объемы дорожного строительства, дорог все равно нужно строить больше, сказал он, надо привлекать частных инвесторов.

"Дорожная инфраструктура должна работать, в первую очередь, на сокращение времени в пути для человека и груза", - подчеркнул вице-премьер. Ранее платные дороги строили, но денег на оснащение их заправками не хватило. Сейчас все это учитывается. На трассе Москва - Казань предусматривается 12 точек развития, где будут АЗС, сервисы, гостиницы и даже склады. Сейчас это готовится к выставлению на аукцион - кто будет это строить, интерес большой. "Надо максимально давать возможность сервису и бизнесу вдоль основных транспортных магистралей развиваться", - подчеркнул Хуснуллин.