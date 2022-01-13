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13.01.2022 17:03
Рубрика: Происшествия

Следователи назвали виновных в утечке хлора в Ижевске

Текст: Оксана Ильина
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Удмуртии

За утечку хлора в Ижевске несут ответственность сотрудники предприятия, на котором произошла авария. Об этом "Интерфаксу" заявил руководитель управления СКР по Удмуртии Рустам Тугушев.

В Башкирии возбудили дело по факту отравления 11 человек парами хлора

По его словам, следствие выявило нарушения норм и правил в области промышленной безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении опасного вещества.

"В результате возникшей аварийной ситуации не удалось остановить утечку хлора из контейнера. В этом виноваты должностные лица "Ижводоканала", - сказал Тугушев.

Он уточнил, что при подобной ситуации предусмотрено срабатывание системы защиты, но оборудование на станции не позволяло в полной мере обеспечить герметизацию и устранение возникшей неполадки. "Это входит в прямые обязанности должностных лиц "Ижводоканала" - подчеркнул замглавы ведомства.

Юридическая оценка действиям этих лиц будет дана в ближайшее время, добавили в СК. Тугушев отметил, что реального вреда жителям причинено не было, однако концентрация хлора все же представляла угрозу для здоровья.

ЧП на станции водоподготовки в Ижевске произошло 2 июля 2021 года. При разгерметизации одной из емкостей произошла утечка 800 кг хлора. Ее удалось локализовать на территории предприятия. Чтобы не допустить распространения хлора за пределы станции, сотрудники МЧС установили водяную завесу. Региональный СК тогда завел уголовное дело о нарушении правил обращения с опасными веществами.

В регионах Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Приволжье ПФО Удмуртия Ижевск

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