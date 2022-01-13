Суд оставил в силе приговор изнасиловавшим коллегу полицейским из Уфы

Шестой Кассационный суд в Самаре оставил в силе приговор трем экс-полицейским из Уфы, изнасиловавшим коллегу-дознавательницу. Об этом "РГ" сообщила адвокат потерпевшей Ирина Валиева.

- Один из обвиняемых получил срок 5,5 лет, двое - по семь лет. И эти сроки им сохранили. Мы довольны сегодняшним решением. Моей подзащитной удалось отстоять свою честь, и это важно не только для нее, но и для всех женщин, столкнувшихся с подобными преступлениями, - отметила Валиева.

Заявление об изнасиловании коллегами экс-дознавательница отдела МВД по Уфимскому району написала в октябре 2018 года. Больше года шло следствие, после чего в декабре 2019 года Кировским районным судом Уфы двух обвиняемых приговорили к семи годам лишения свободы, а третьего - к шести.

После этого прошло еще четыре судебных заседания: то одна, то другая сторона периодически обжаловала решение суда.