В Башкирии для возможных убийц ветерана запросили по 25 лет колонии

Двух мужчин, которые обвиняются в убийстве в селе Леуза Кигинского района 100-летнего ветерана, могут отправить за решетку на 25 лет. Такой срок запросила в суде прокуратура Башкирии.

Жестокое преступление произошло в июле 2020 года. Зная, что у одиноко проживающего ветерана имеются сбережения, двое односельчан пришли к нему в ночное время в состоянии опьянения. Злоумышленники связали пожилого человека, а затем несколько часов истязали, требуя деньги. Ветеран отдал преступникам 2,4 миллиона рублей.

После этого мужчины покинули жилье пенсионера. От множественных переломов, ушибов, резаных ран шеи и правого предплечья ветаран скончался на месте происшествия. Его тело обнаружили соседи, позже по горячим следам были задержаны грабители.

Сегодня в Верховном суде республики прошли прения сторон по уголовному делу.