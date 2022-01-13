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13.01.2022 08:34
Рубрика: Власть

Омские власти заказали контейнеры для раздельного сбора ТКО

Текст: Светлана Сибина (Омск)
Российская газета - Экономика Сибири № 6(8654)
Омские власти обещают, что рамках эксперимента по раздельному сбору мусора в течение января этого года на контейнерных площадках, в том числе в частном секторе, появятся баки для стекла, бумаги, пластика и металла. Все остальное омичи будут выбрасывать в старые контейнеры. Популяризовать новый подход к обращению с твердыми бытовыми отходами помогут хоккеисты "Авангарда".

Цеха регионального УФСИН уже приступили к выполнению соответствующего муниципального контракта. Изготовление 500 баков обойдется городской казне в пять миллионов рублей. Вывозить каждый вид ТКО будут специальные мусоровозы.

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Чтобы получить желтый бак, управляющие компании и жильцы многоквартирных домов должны принять решение о его покупке (цена - пятнадцать тысяч рублей) и написать соответствующее заявление в мэрию. После того как администрация включит дом в реестр, регоператор начнет вывозить раздельно собранные отходы на мусоросортировочные заводы, а следом направлять их на вторичную переработку. Как оказалось, многие фракции у промышленников в цене.

- Наиболее востребованы ПЭТ-бутылки, алюминий и картон, - пояснил гендиректор компании - регоператора по обращению с ТКО "Магнит" Карен Егоян. - Закупают полезные отходы не только омские, но и новосибирские, а также тюменские предприниматели.

Власти намерены широко популяризировать раздельный сбор мусора. И даже подключить к этому хоккеистов клуба "Авангард", которые вернутся в Омск из Московской области в наступившем году.

- Клуб планирует внедрить эту систему в новой "Арене-Омск", - пояснил замминистра регионального минприроды Александр Сердюков. - И, возможно, по примеру "Ак Барса" хоккеисты выйдут на лед в форме из переработанного вторичного материала.

Сегодня в Омске действуют две сортировочные линии, через которые проходит около восьмидесяти процентов городских твердых коммунальных отходов. Тем не менее проблема дефицита мусорных полигонов остается довольно острой. Старые площадки закрывают, а новые не появляются. И сейчас, к крайнему неудовольствию местных жителей, отходы из областного центра везут в сельские районы.

С 1 января 2023 года все старые свалки должны быть закрыты и рекультивированы. И куда ежегодно девать двести тысяч тонн бесполезных отходов - непонятно.

- Пока будем создавать площадки временного накопления, - сообщил Александр Сердюков. - А в перспективе планируем открыть три новых современных полигона. Для двух - в Таврическом и Тарском районах - уже выделена земля и выполняется проектирование. В Омском районе вопрос остается открытым.

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Тем временем Региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила льготные тарифы на обращение с ТКО в первом полугодии 2022-го. Для жильцов много-квартирных домов плата составит 841,13 рубля за кубометр, для собственников неблаго-устроенного и индивидуального жилья - 928,53 рубля. Для сельского населения льготные тарифы утверждены в размерах от 701,66 до 926,27 рубля за кубометр (благоустроенное жилье) и от 768,10 до 1015,01 рубля за кубометр (неблагоустроенное).

Льготные тарифы на семнадцать процентов ниже экономически обоснованных. Недополученные доходы ресурсоснабжающим организациям компенсируют из средств регионального бюджета.

Прямая речь

Илья Лобов, министр природных ресурсов и экологии Омской области:

- Раздельный сбор мусора - большая и серьезная задача, но в таком случае отходов становится меньше. Сейчас проводится закупка специализированных баков. В 2024 году в регионе должно появиться три мусоросортировочных комплекса и три полигона рядом с ними. На полигонах мы должны захоранивать не более пятидесяти процентов всего объема ТКО. До 2024 года нужно рекультивировать свалки в границах городов, обустроить контейнерные площадки на всей территории области, ввести раздельный сбор мусора и ликвидировать примерно тысячу стихийных свалок рядом с деревнями.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск "Мусорная" реформа

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