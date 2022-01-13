В Красноярске скончались еще две пострадавшие при пожаре в больнице

Число жертв пожара, который произошел 29 декабря в больнице№ 20 Красноярска, увеличилось до трех. О смерти двух женщин, пострадавших от огня, накануне сообщило агентство ТАСС со ссылкой на региональное министерство здравоохранения.

Ранее, 11 января, стало известно, что в ожоговом отделении Красноярской краевой клинической больницы скончалась первая из пяти пострадавших в межрайонной клинической больнице №20.

Напомним, возгорание в одной из палат терапевтического корпуса, временно переоборудованного для пациентов с коронавирусной инфекцией, произошло вечером 29 декабря прошлого года. Часть больных эвакуировали из отделения. От огня и дыма пострадали пять человек, лежавших в палате. Четверых из них перевели в ожоговое отделение краевой больницы.

В тот же день прокуратура инициировала проверку обстоятельств ЧП. По данным надзорного ведомства, загорелись личные вещи одного из пациентов. Проверяющие должны дать оценку соблюдению требований пожарной безопасности в клинике.