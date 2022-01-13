В Омске насильник спрятался от полиции на дереве

В Омске Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении 38-летнего жителя Советского округа, совершившего насильственные действия по отношению к своей 15-летней падчерице.

- Уголовное дело возбуждено по статье 131 УК РФ, - сообщила представитель СУ СК по Омской области Лариса Болдинова.

По данным следствия, вернувшаяся с работы омичка обнаружила дома заплаканную дочь, которая рассказала ей о случившемся. Мать вызвала полицию и скорую помощь. Девочку госпитализировали.

Находящегося в неадекватном состоянии злоумышленника полицейские обнаружили во дворе жилого дома на улице 19 Партсъезда. Он забрался на дерево, громко кричал и отказывался спускаться вниз. Мужчину сняли с дерева прибывшие по вызову спасатели.

В настоящее время он задержан и доставлен в полицию. Известно, что ранее он был восемь раз судим за преступления имущественного характера.