Новый атомный ледокол "Сибирь" взял курс на Мурманск

Из Санкт-Петербурга в порт приписки Мурманск 13 января вышел первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь". Об этом сообщили в пресс-службе ФГУП "Атомфлот".

Атомоход готов к работе на Северном морском пути. Предполагается, что он прибудет в Мурманск через 8-9 дней.

Судя по всему, переход будет не из легких. Сейчас в Северном и Норвежском морях бушует сильный шторм, скорость ветра в порывах достигает 30 метров в секунду. Штаб морских операций предоставит капитану "Сибири" рекомендации для безопасного прохождения по маршруту, сообщил директор предприятия по судоходству Леонид Ирлица.

Спустя несколько дней после прихода в порт приписки ледоколу предстоит отправиться в первый рабочий рейс. Его постоянным местом работы станет западный сектор Арктики - Обь-Енисейский район Карского моря.

Справка "РГ"

Первый серийный атомный ледокол проекта 22220 "Сибирь" был заложен 26 мая 2015 года и передан заказчику 24 декабря 2021 года. Он назван в честь своего предшественника, носившего такое же название, который в 1978 году впервые провел круглогодичную навигацию на линии Мурманск - Дудинка. В 1987 году атомный ледокол "Сибирь" обеспечил эвакуацию и высадку ледовых дрейфующих станций ("Северный полюс-27", "Северный полюс-29") с заходом на Северный полюс в мае. На тот момент в это время года из-за сложных ледовых условий на вершину планеты не заходило еще ни одно надводное судно. В 1992 году атомный ледокол "Сибирь" был выведен из эксплуатации.