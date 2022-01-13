Археологи исследовали первую столицу донского казачества

Археологи Донского государственного технического университета провели исследование казачьих городков, основанных в XVI-XVII веках. Опорные пункты казаков были разрушены в начале XVIII века при подавлении восстания Кондратия Булавина.

- Мы начали исследование с северной части границ Воронежской и Ростовской областей, где находились древнейшие казачьи городки. В качестве объекта исследования выбрали городок Донской, бывший, по Василию Татищеву, первой столицей казаков, - рассказал доктор исторических наук Сергей Лукьяшко.

Опорный пункт казаков под названием "Донецкий" был основан в конце XVI века в 16 верстах вниз по течению реки Дон от устья реки Толучеевки и уничтожен 26 октября 1608 года карательной экспедицией острогожского полка полковника Ивана Тевяшова.

- Благодаря полученным данным нам удалось локализовать городок на местности, рассмотреть его остатки - мощный ров, выявить центр городка - майдан, на который должна была выходить церковь, определить место расположения кладбища. Городок располагался на острове и омывался двумя рукавами реки, от которых сохранилась череда озер, - считает ученый.

Этнический состав первых поселенцев определить крайне сложно. Его первыми обитатели происходили из городовых служилых казаков, находившихся на службе у московского царя. Имеются также сообщения о том, что Донской городок был основан мещерскими служилыми казаками - обрусевшими татарами. Вторым компонентом этого воинства были бывшие запорожцы, получившие разрешение осесть на "засеке".

Археологами найдены керамические фрагменты карнизов из казачьих куреней, предметы утвари из крымской керамики. Кроме того, обнаружено большое количество чеканных серебряных монет, так называемых чешуек Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Найдено много монет с изображением польского короля Сигизмунда III Ваза, который финансировал попытку возведения на русский престол Лжедмитрия, а позже и сына Владислава. Найденными в городке монетами мог производиться расчет с казаками за участие в военных операциях.

- Сегодня только новый археологический материал может пролить свет на путь формирования вольного казачества на Дону, уточнить наши представления о сложном этноконфессиональном составе первых населенных мест в Диком поле, где люди учились выживать во враждебном окружении осколков Золотой Орды - крымских татар и ногайцев, - считает Сергей Лукьяшко.