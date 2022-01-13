"Автодор" приступил к подготовке к строительству моста на М-4 "Дон"

Дорожные рабочие приступили к подготовительным работам для реконструкции моста через реку Северский Донец на трассе М-4 "Дон". Работы по сооружению технологического моста для демонтажа конструкции, построенной более 50 лет назад, запланированы на вторую половину января, сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".

"В этом году строители планируют разобрать старые конструкции правого моста на 931-й км трассы М-4 "Дон" в Ростовской области и начать воздвижение новых опор. Сейчас на месте работ идет формирование строительного городка", - говорится в сообщении.

Правый мост был построен 1966 году, в 2019 году проезд по нему был закрыт. Летом того же года завершилось возведение временного моста через Северский Донец - по нему организованно движение грузовых и легковых автомобилей в сторону Москвы из Ростова-на-Дону по двум полосам с максимально разрешенной скоростью 40 км/ч.

Движение по левому мосту сохраняется: водители грузовых и легковых автомобилей могут проехать по нему, двигаясь по направлению из Москвы в Ростов-на-Дону.

На время работ схема организации движения не изменится. В соответствии с проектом срок строительства составляет 34 месяца.