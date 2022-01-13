Младшую дочь семьи незрячих астраханцев Русаковых обследовал офтальмолог

О том, что маленькая София Русакова будет видеть, ее незрячие родители только мечтали. А вместе с ними на чудо надеялись и мы, читатели и журналисты "Российской газеты", которые следят за жизнью этой необычной семьи и помогают ей по мере возможности. Врачи также не оставляли надежды, что новорожденная девочка может оказаться без патологий, но с учетом того, что мама, папа и старшая сестра инвалиды по зрению, шансы были крайне малы. Но чудо произошло!

"София видит, она здорова!" - сообщила "РГ" офтальмолог детской поликлиники N 10 города Астрахани Марина Сорокина, проводившая осмотр ребенка. Маленькая Софа улыбается и смотрит на мир широко открытыми голубыми глазами. А ее родители, узнав новость, просто не могут сдержать слез. Ведь позади сложная беременность, потом после родов еще два месяца ожидания планового осмотра окулиста. Все это время Русаковы были хоть и в неведении, но полны надежд, что все будет хорошо.

"Мы благодарим Бога, что доченька здорова. А еще хотим сказать спасибо всем, кто за нас переживает и помогает", - не скрывает эмоций мама Алена. А как счастлив папа Слава! Дочь свою он хоть и не видит, но никому не доверяет драгоценную малышку. "Мне все говорят, это моя маленькая копия. Она и развивается совсем по-другому. Злата у нас больше на маму похожа. А Софа - папина, я ведь зрячим родился"...

Напомним, Алена и Вячеслав Русаковы являются родителями двух дочерей. Старшей Злате два года, младшей два месяца. Вячеслав - сирота, он живет в кромешной тьме с трех лет. От рождения видел. Но потом, не исключено, что из-за побоев в семье, стал слепнуть. Оказался в детдоме, но заниматься его глазами было некому. Впервые "Российская газета" написала о Вячеславе, когда его выгнали из общежития вместе с псом-поводырем. В 2015 году сирота ожидал положенную ему по закону квартиру. Однако с появлением в его жизни собаки все изменилось - инвалиду указали на дверь, мол, с животными в общаге не место. Слава и сам говорит, неизвестно, чем бы вообще закончилась эта история, если бы не вмешательство "РГ". Тогда после нескольких публикаций на инвалида обратили внимание местные власти, и уже вскоре он праздновал новоселье в однокомнатной квартире.

Алена переехала в Астрахань с Урала, где остался ее незрячий отец. В декабре 2019-го у супругов родилась дочь Злата. Их радости не было предела. Единственное, что волновало молодых родителей, - видит ли их девочка. Чтобы не упустить время, мы организовали экстренное обследование ребенка в МНТК "Микрохирургия глаза" имени академика Святослава Федорова. Лучшие офтальмологи страны подтвердили серьезные диагнозы. Однако на тот момент было принято решение о консервативном лечении. В течение года планировалось, что Злату будут наблюдать по месту жительства, а дальнейшее лечение или возможная операция будут позднее. Однако планы пришлось изменить по семейным обстоятельствам.

На прием к окулисту в поликлинику Русаковы пришли с двумя девочками. Злата признана инвалидом детства по зрению, переосвидетельствование и углубленный осмотр ей предстоят весной. "У Златы зрение без ухудшений. Она видит. Но какова острота зрения, будет понятно, как только она станет немного старше и начнет говорить", - констатировала окулист Марина Сорокина.

Трогательная история семьи запала в душу читателям. Это мы видим по письмам, которые приходят в редакцию, по телефонным звонкам. Да и сами Русаковы не скрывают: газета стала уже заботливым членом их семьи. На наш призыв помочь Русаковым в сборе денег на няню откликнулись десятки добрых людей. Собранных средств хватило и на приданое для Софы, и на зимнюю одежду для Златы. А еще теперь у семьи есть помощница из агентства домашнего персонала. "Большое всем спасибо за внимание к нам. У нас теперь есть друзья со всей страны. Признательны каждому за участие в нашей судьбе, - повторяют Русаковы.