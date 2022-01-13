Суд ужесточил приговор бухгалтеру санатория Сочи за хищение 31 млн

Краснодарский краевой суд ужесточил приговор организатору хищения более 31 миллиона рублей в сочинском санатории "Магадан". Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

Как выяснилось, три жительницы Кубани в возрасте от 44 до 60 лет - главный бухгалтер "Магадана", ее заместитель и бухгалтер-кассир - с сентября 2017 года по ноябрь 2019-го под предлогом самоинкассации получали в кассе санатория деньги якобы для зачисления их на расчетные счета лечебного учреждения, а также по чековой книжке в кассе финансового учреждения для нужд организации.

Они вносили в документы недостоверные сведения, а деньгами распоряжались по своему усмотрению. Им удалось присвоить более 31 миллиона рублей.

Ранее в Центральном районном суде Сочи бухгалтера-кассира приговорили к двум годам лишения свободы, главного бухгалтера - к трем, а ее заместительницу - к двум годам с отсрочкой отбывания наказания до достижения ребенком 14 лет.

Приговор обжаловали в апелляционном порядке из-за мягкости наказания главному бухгалтеру, которая была организатором и инициатором хищения денег. Суд изменил приговор с трех до пяти лишения свободы лет.