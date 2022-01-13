В аэропорту Краснодара обледенели самолеты

Обледенение самолетов привело к задержке нескольких рейсов в аэропорту Краснодара, который сегодня рано утром возобновил работу после того, как был закрыт вечером 12 января из-за обрушившегося на столицу Кубани мощного снегопада.

Как сообщили в пресс-службе воздушной гавани, с 4 до 10 часов утра были выпущены 10 задержанных самолетов, в том числе те, что ранее отправили на запасные аэродромы. Однако ситуацию осложнил ледяной дождь, из-за которого обледенели воздушные суда. На их обработку и подготовку к вылету требуется время.

Стабилизировать расписание планируется в течение сегодняшнего дня. Согласно онлайн-табло аэропорта на данный момент задержанными числятся 5 рейсов на вылет и 8 рейсов на прилет.