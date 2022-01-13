Еще в одном поселке Югры люди умерли от отравления суррогатом

Очередной факт гибели людей от отравления суррогатным алкоголем подтвердился в Югре. Следственный комитет автономного округа сообщил сегодня о смерти трех жителей поселка Унъюган в конце 2021 года.

По версии правоохранительных органов, в декабре они покупали нелицензионную спиртосодержащую жидкость. После ее употребления двое мужчин (1984 и 1959 годов рождения) и женщина (1984 года рождения) скончались, еще одна сельчанка 39-ти лет оказалась на больничной койке.

Возбуждено уголовное дело о сбыте товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности.

"Задержан владелец магазина, в котором продавался алкоголь", - передает пресс-служба СК.

Напомним, ранее стало известно о смерти девяти человек в другом поселке Югры - Кондинское. Причиной стал также нелегальный алкоголь. Путь его до прилавков отследили: есть версия, что он был закуплен в Тюмени и продавался сразу в нескольких муниципалитетах региона.