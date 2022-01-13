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13.01.2022 09:52
Рубрика: Происшествия

В Югре у реки нашли сотни бутылок суррогатного алкоголя

Текст: Екатерина Призова

Близ реки Конда, недалеко от поселка, где в новогодние праздники из-за отравления суррогатным алкоголем умерли девять человек, нашли больше трех сотен бутылок с сомнительной спиртосодержащей жидкостью.

Как суррогатная водка убивает людей и приносит убытки бюджету

В полиции Югры полагают, что их мог выкинуть туда сын хозяина лавки, где местные жители купили смертельно опасный алкоголь: надеялся, что по весне тару унесет водой вниз по течению. На время отсутствия отца магазином заправлял именно он и организовал поставку контрафактных напитков.

Напомним, 8 и 9 января шестеро мужчин и две женщины в Кондинском скончались после употребления суррогата. Еще один человек умер позднее в больнице. Несколько пострадавших продолжают лечиться от последствий отравления метиловым спиртом.

В ходе расследования выяснилось, откуда в поселок поступила спиртосодержащая жидкость, установлена личность того, кто продал ее. По делу задержана продавщица магазина, она находится под домашним арестом, а также предприниматели - отец и сын - и поставщик из Тюмени. У последнего, кстати, товар приобретали не только для Кондинского, но и другие бизнесмены для других муниципалитетов - точный список возможных точек продажи сейчас выясняется.

Расследование продолжается. Изъяты финансовые документы торгового предприятия. ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД передает, что в ходе оперативных мероприятий правоохранители нашли в лесу и на свалке около 460 выброшенных и частично разбитых бутылок и несколько канистр со спиртосодержащей жидкостью. Общая партия суррогата составила как минимум тысячу штук.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО Госрегулирование оборота алкоголя

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