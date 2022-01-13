ФСБ: Сообщения о "минировании" уральских школ пришли из-за рубежа

Массовая рассылка сообщений 12 января о якобы минировании школ, вузов и организаций в Свердловской области "была инициирована лицами, находящимися за рубежом". С таким заявление выступило сегодня региональное управление ФСБ.

Напомним, накануне 151 школа в Екатеринбурге, а также некоторые вузы и колледжи, были эвакуированы после того, как учреждения по электронной почте с разных адресов получили письма с угрозами.

Полиция возбудила уголовное дело по части 2 статьи 207 УК РФ - заведомо ложное сообщение об акте терроризма. Анализ текстов показал, что они идентичны по содержанию и предположительно направлены одними и теми же лицами, уточняет главк.

После эвакуации учащихся и персонала (суммарно, по данным МВД, 60 тысяч человек) все здания и прилегающая территория были проверены взрывотехниками и кинологами - в общей сложности это 145 школ, 9 колледжей, 11 вузов. Взрывчатых веществ обнаружено не было.

- Основными целями злоумышленников являлись дестабилизация социально-политической обстановки в Свердловской области путем создания панических настроений, - говорится в сообщении пресс-службы УФСБ. По данным силового ведомства, в конечном итоге такие действия наносят и значительный экономический ущерб.

Кстати

В 2021 году на Среднем Урале десять человек, которые сообщали о "минировании", были приговорены к реальным срокам - от 3 до 7 лет лишения свободы. К трем были применены меры медицинского характера.