В Тюмени осужден водитель "Газели", в которой сгорели два пассажира

Ленинский районный суд Тюмени вынес приговор виновнику автокатастрофы, которая произошла прошлым летом. Тогда после ДТП загорелась грузопассажирская "Газель", в ней погибли два человека.

В материалах уголовного дела сказано: водитель был осужден за пьяное вождение и лишен прав на два года, но это не остановило его - буквально через месяц снова сел за руль нетрезвым. Мужчина вел машину на большой скорости, и у одного из домов на улице Республики врезался в пустой автобус 11-го маршрута. От удара "Газель" загорелась. Погибли пассажиры - 48-летний мужчина и 31-летняя женщина. Ее пятилетнюю дочь выбросило из машины. Она и еще одна пассажирка остались живы, но получили серьезные травмы.

32-летний водитель признан виновным в смертельном ДТП, он осужден на 12 лет 20 дней колонии общего режима. Также пять мужчина на лет лишен права управлять транспортом.

"Суд взыскал с осужденного в пользу девочки миллион рублей в счет возмещения морального вреда. В пользу матери погибшего пассажира - 200 тысяч", - уточнили в пресс-службе областной прокуратуры.