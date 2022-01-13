Роспотребнадзор разъяснил, как готовить пельмени в школьных столовых

В школьных столовых можно подавать пельмени, однако повар не может самостоятельно их слепить - разрешается только варка готового продукта. Такое разъяснение дал Роспотребнадзор, после того как губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил вернуть пельмени в школьное меню.

"Пельмени в меню образовательных организаций Московской области есть. Пельмени не запрещены при организации детского питания, но приготовление их из-под ножа (замес теста, приготовление фарша, лепка) в школьной столовой практически невозможно, так как их необходимо готовить в достаточном объеме за короткое время, а накопление продукта несет риск пищевых отравлений", - пояснили "Интерфаксу" в Роспотребнадзоре.

Там также уточнили, что в готовых пельменях для школьников не должно быть запрещенных для детей ингредиентов, таких как черный перец. Дефицита производства подобной продукции в Подмосковье нет. При этом возить в школу уже сваренные пельмени рискованно, поэтому поварам в столовых следует самостоятельно их варить.

Вопрос возвращения пельменей в школьное меню был поднят 10 января на встрече Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и представителями подмосковного правительства. Министр образования Подмосковья Илья Бронштейн тогда сообщил, что по итогам опросов дети просят включить пельмени в меню. Воробьев согласился с этим, напомнив, что в его школьные и студенческие годы пельмени были "одним из самых вкусных блюд в столовой".