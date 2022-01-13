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13.01.2022 20:10
Рубрика: Власть

Россия представила свою позицию на Совете ОБСЕ

Текст: Иван Сысоев
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
В четверг состоялось специальное заседание постоянного совета ОБСЕ, которое открыло сезон польского председательства в организации. В ходе мероприятия постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич напомнил о том, что российские предложения о гарантиях безопасности - это приглашение к предметным дискуссиям по вопросам войны и мира в Евроатлантике.

Российский дипломат констатировал, что ситуация в области безопасности на пространстве ОБСЕ является "удручающей и абсолютно нетерпимой", а причиной этого стала политика США и НАТО по сдерживанию России и нагнетанию напряженности на ее рубежах.

Фото: Сергей Фадеичев/ ТАСС
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"Российские инициативы - серьезная попытка все же договориться о том, за какие линии нельзя заступать, какие подходы нельзя игнорировать, - подчеркнул Лукашевич. - Речь не об ультиматуме, как, возможно, думают некоторые в этом зале. В основу наших инициатив положен одобренный всеми лидерами государств Евроатлантики и Евразии принцип неделимости безопасности". "Наши партнеры систематически не выполняют политические обязательства, что нивелирует все ранее предпринятые попытки России остановить негативные тенденции в развитии военно-стратегической ситуации в зоне ответственности ОБСЕ", - подчеркнул российский постпред.

"Если мы не услышим конструктивного ответа на внесенные предложения, а агрессивная линия в отношении России продолжится, будем вынуждены предпринять все необходимые меры для устранения неприемлемых угроз нашей национальной безопасности, - заявил Лукашевич. - Попытки "замотать" переговоры по гарантиям безопасности в рамках диалога России с США и НАТО или выхолостить их до степени бессмысленного обмена позициями чреваты неизбежным ухудшением ситуации с безопасностью всех без исключения государств".

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