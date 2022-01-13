Россия вновь расширила ограничения на импорт яйца и птицы из Европы

Высокая заболеваемость птичьим гриппом в Европе привела к расширению ограничений на ввоз продукции в Россию. С 13 января Россельхознадзор вводит запрет на поставки из Устецкого края Чехии. Двумя неделями ранее аналогичный запрет был введен на импорт из Словении и двух провинций Великобритании.

"Под ограничения попадает живая птица, инкубационное яйцо, мясо птицы, готовая мясная птицеводческая продукции (за исключением товаров, подверженных обработке, обеспечивающей разрушение вирусов гриппа птиц, согласно положениям Кодекса здоровья наземных животных МЭБ), корма и кормовые добавки для птиц (за исключением кормов и кормовых добавок растительного происхождения, химического и микробиологического синтеза). Кроме того, запрещен транзит по территории России живой птицы", - говорится в сообщении Россельхознадзора.

Аналогичные меры уже действуют в отношении поставок ряда перечисленных выше товарных позиций из Португалии, провинции Оверэйссел в Нидерландах, а также из Южно-Моравского и Либерецкого краев Чехии. Также были ограничены поставки яиц и цыплят с восьми немецких ферм, в частности в районах Харбург, Альтенбург и федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия. Всего вспышка птичьего гриппа зафиксирована более чем в 40 странах мира.