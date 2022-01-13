США предложили ООН ввести новые санкции в отношении КНДР

Вашингтон может ввести новые санкции в отношении КНДР из-за ракетных пусков. Действия Пхеньяна дестабилизируют обстановку в Азиатско-Тихоокеанском регионе, заявили в американской администрации.

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд напомнила, что с сентября 2021 года по настоящий момент Северная Корея осуществила шесть запусков баллистических ракет. И каждый из них нарушает резолюции Совета безопасности международной организации.

Очередные ракетные испытания состоялись 12 января. Власти КНДР остались довольны результатами: гиперзвуковая ракета пролетела одну тысячу километров и точно поразила цель. За процессом наблюдал лично Ким Чен Ын.

Аналогичные испытания проводились также 5 и 11 января.