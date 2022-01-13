Стали известны характеристики самого доступного кроссовера Exeed в России

Представительство Chery в России сертифицировало "младший" кроссовер из линейки Exeed с многообещающим названием LX. Модель планируется привезти совсем скоро - в компании для ее вывода обозначили период с февраля по апрель. А потому появившееся в базе Росстандарта Одобрение типа транспортного средства весьма любопытно.

Exeed LX будет оснащаться в России тем же мотором, что и сопоставимый с ним по размерам Chery Tiggo 7 Pro - 147-сильным 1.5 с максимальным крутящим моментом 210 Нм. Сочетаться двигатель будет не с "роботом", как большинство новых Chery, а с вариатором. Привод - исключительно передний. Зато обе подвески независимые - спереди "Макферсон", сзади "многорычажка". Колеса - на 18 и 19 дюймов. Тормоза дисковые, стояночный тормоз электромеханический.

Из опций, указанных в ОТТС, выделим круиз- и климат-контроль, систему мониторинга давления в шинах, бесключевой доступ и запуск двигателя, остекление крыши с люком и шторкой, беспроводную зарядку для гаджетов, датчики парковки. В "зимний пакет" могут войти обогревы передних и задних боковых сидений, зеркал, ветрового стекла, форсунок омывателя и руля.

На данный момент компания представляет в России под брендом Exeed два более крупных и, очевидно, более дорогих кроссовера - VX и TXL. Первый стоит от 3 299 900 до 3 599 900 рублей, второй - от 2 699 900 до 2 899 900 рублей. Цена LX пока неизвестна.