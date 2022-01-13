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Рубрика: В мире

The Daily Mail: Елизавета II бросила принца Эндрю на произвол судьбы

Текст: Ариадна Рокоссовская
Сын Елизаветы II принц Эндрю может предстать перед судом в США из-за обвинений в сексуальной связи с несовершеннолетней в 2001 году. Королева лишила его всех воинских званий и запретила использовать титул "его королевское высочество".
Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

Суд в Нью-Йорке отказался отклонить поданный против принца Эндрю гражданский иск американки Вирджинии Джуфре. Она обвиняет герцога Йоркского в том, что он несколько раз вступал с ней в сексуальную связь против ее воли, когда ей было 17 лет. Джуфре утверждает, что ее принудили к этому друзья принца Эндрю: опальный американский финансист Джеффри Эпштейн и британская светская львица Гислен Максвелл. Напомним, что Эпштейн был арестован в июле 2019 года по обвинению в сексуальном насилии и вовлечении несовершеннолетних в проституцию. Он покончил с собой в тюремной камере. А Максвелл в конце прошлого года была признана виновной в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних и ей грозит пожизненное тюремное заключение.

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Что касается герцога Йоркского, он категорически отвергает обвинения в сексуальной связи с 17-летней девушкой. В ноябре 2019 года - на фоне этих обвинений - принц уже был вынужден отказаться от исполнения обязанностей члена королевской семьи. У него оставалась надежда на то, что ему удастся избежать судебного иска, ведь в 2009 году Джуфре заключила с Эпштейном мировое соглашение, по которому она получила компенсацию в размере 500 тысяч долларов в обмен на прекращение ее дела. Адвокаты принца Эндрю утверждали, что пункт мирового соглашения, в котором она также согласилась не подавать в суд на "любое другое физическое или юридическое лицо, которое могло быть привлечено в качестве потенциального ответчика" относится и к их подзащитному. Но юристы, представляющие интересы Джуфре уверяют, что действие документа распространяется только на подписавшие его стороны, то есть на Джуфре и Эпштейна, а также на их партнеров. Что касается герцога Йоркского, он является "третьей стороной". Суд с этим согласился, а значит - впервые в истории - британская королевская особа предстанет перед американским судом.

Как сообщила британская The Daily Mail, узнав об этом, Елизавета II "бросила Эндрю на произвол судьбы". "Герцог Йоркский лишен всех своих военных званий и функций патрона из королевской семьи, он больше не будет официально использовать титул Его Королевское Высочество. Ему также сообщили, что судебный иск о сексуальном насилии в отношении него будет подан, как в отношении "обычного гражданина", - пишет издание со ссылкой на свои источники в окружении принца.

По словам американского эксперта по делам такого рода, к которому обратилась за комментарием корреспондент "РГ", суд в своем нынешнем решении не касался дела по существу и не признавал принца виновным, а лишь не дал его адвокатам добиться отклонения иска на самой ранней стадии. Но до того, как дойдет до рассмотрения дела по существу, у юристов еще будут возможности остановить разбирательство. Впереди у них обмен потенциальными доказательствами, такими, как электронные письма, текстовые сообщения и расшифровки телефонных звонков, а также опрос потенциальных свидетелей в суде.

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Принц Эндрю никогда не давал показаний в суде под присягой, и хотел бы избежать этого любой ценой. Обычно после того, как обмен доказательствами завершен, адвокаты защиты снова направляют в суд обращение о закрытии дела, основываясь на полученных данных. Затем судья выносит решение, которое может помочь юристам понять риски, связанные с обращением в суд. И уже перед рассмотрением дела судом присяжных судья принимает решение о том, какие доказательства могут быть приобщены к делу, что позволяет адвокатам еще раз оценить свои шансы на победу в суде присяжных. Но маловероятно, что дело зайдет так далеко. У принца Эндрю есть все основания попытаться достичь мирового соглашения до того, как его допросят под присягой, ведь сенсационные заголовки в таблоидах нанесут королевской семье больший ущерб, чем мирное соглашение. Ожидается, что адвокаты Джуфре вызовут для дачи показаний и бывшую супругу принца Эндрю Сару и их дочь принцессу Беатрикс. Дело в том, что один из эпизодов сексуального насилия, в котором Джуфре обвиняет принца Эндрю, имел место в то время, когда тот, по его словам, праздновал в пиццерии день рождения дочери.

Мировое соглашение, по словам эксперта "РГ", не потребует от сына королевы признания своей вины или ответственности. Рассмотрение иска по существу может начаться уже в сентябре этого года.

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