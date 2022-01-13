Топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2021 году

Бестселлером рынка остался Hyundai Creta с результатом 68 081 автомобиль, что на 5 456 авто меньше, чем было продано в доковидном 2020 году. На втором месте - семейство внедорожников Lada Niva: 51 242 авто (+ 2329 ед.). На третьей строчке топ-10 оказался наконец-то обновившийся Renault Duster, который купили 41 471 человек (+ 9831 ед.).

Toyota RAV4 с результатом 38 441 автомобиль занимает четвёртую позицию (+ 2008 ед.), за ним идёт одноклассник Volkswagen Tiguan, обретший 29 232 владельца (- 3750 ед.).

Снижением продаж отметился 2021 год и для Kia Sportage, который выбрали 24 969 человек (- 3221 ед.).

Седьмая строчка - Nissan Qashqai: 20 474 автомобилей (- 1636 ед.). На восьмом месте расположился ещё один "японец" - Mazda CX-5, его тираж по итогам 2021 года составил 19 828 авто (- 205 ед.).

Skoda Karoq нашёл на 3936 покупателей больше, чем в 2020 году, результат продаж в 2021-м - 19 487 авто. Nissan X-Trail стал десятым в списке самых востребованных кроссоверов и внедорожников в России с результатом 19 010 автомобилей (- 1227 ед.).

Далее идут Renault Kaptur, проданный в количестве 18 889 авто (-1 395 ед.), Renault Arkana - 18 246 авто (+ 1432 ед.) и Kia Seltos - 17 865 авто (+ 5091 ед.).