Топ-10 самых популярных кроссоверов и внедорожников в России в 2021 году

Toyota RAV4 с результатом 38 441 автомобиль занимает четвёртую позицию (+ 2008 ед.), за ним идёт одноклассник Volkswagen Tiguan, обретший 29 232 владельца (- 3750 ед.).
Снижением продаж отметился 2021 год и для Kia Sportage, который выбрали 24 969 человек (- 3221 ед.).
Седьмая строчка - Nissan Qashqai: 20 474 автомобилей (- 1636 ед.). На восьмом месте расположился ещё один "японец" - Mazda CX-5, его тираж по итогам 2021 года составил 19 828 авто (- 205 ед.).
Skoda Karoq нашёл на 3936 покупателей больше, чем в 2020 году, результат продаж в 2021-м - 19 487 авто. Nissan X-Trail стал десятым в списке самых востребованных кроссоверов и внедорожников в России с результатом 19 010 автомобилей (- 1227 ед.).
Далее идут Renault Kaptur, проданный в количестве 18 889 авто (-1 395 ед.), Renault Arkana - 18 246 авто (+ 1432 ед.) и Kia Seltos - 17 865 авто (+ 5091 ед.).