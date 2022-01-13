Топ-6 причин более быстрого износа двигателей у кроссоверов

Автопроизводители нередко ставят одни и те же двигатели на легковые автомобили и кроссоверы своей марки. Однако даже при схожих условиях эксплуатации ресурс силового агрегата у вторых будет заметно ниже.

Шесть основных причин более быстрого износа двигателей кроссоверов назвали эксперты "ЗР". Первая очевидна: масса кроссовера, как правило, на 20-25 процентов выше, чем у соразмерной легковушки. Если мотор будет заставлять перемещаться объект большей массы, то он выйдет из строя быстрее.

Вторая причина связана с трансмиссией. Двигатель не только заставляет перемещаться более тяжелый автомобиль, он еще и вращает более разветвленную трансмиссию.

Каждая деталь обладает собственным моментом инерции. И чтобы раскрутить их при разгоне автомобиля, нужна дополнительная мощность. Она потребуется и для раскрутки более массивных колес кроссовера: их масса больше легковых на 20-30%.

Третья причина связана с худшей аэродинамикой кроссоверов. На нее влияет большая, по сравнению с легковушками, площадь поперечного сечения и больший дорожный просвет, создающий дополнительные завихрения воздуха под кузовом. Двигателю нужно больше мощности, чтобы преодолеть большее сопротивление. Отсюда и повышенный износ.

Четвертую причину создают условия эксплуатации. Владельцы кроссоверов чаще испытывают возможности своей машины на бездорожье, в глубоком снегу или грязи, нежели осторожные хозяева легковушек. Нагрузка на двигатель в таких условиях растет, но при малой скорости движения обдув радиатора и охлаждение довольно малы. Поэтому ресурс мотора падает, даже если пробег у автомобиля небольшой.

Пятая причина связана с установкой нештатной защиты двигателя. Она ухудшает охлаждение силового агрегата и трансмиссии. И не факт, что когда-либо сыграет положительную роль в состоянии мотора. Он будет постоянно эксплуатироваться при повышенных температурах, что не пойдет на пользу его работоспособности.

Ухудшают обдув двигателя и сетки, установленные на радиатор или в прорези бампера. Это еще одна причина более быстрого износа мотора кроссовера. На высокой скорости сетка может полностью перекрыть поступление воздуха. Если есть желание ее поставить, то стоит отдать предпочтение варианту с более редкими ячейками. И ставить ее лишь в нижнюю прорезь бампера, куда чаще попадают камни с проезжей части.

Впрочем, ресурс двигателя зависит от множества факторов. Среди них - стиль вождения, качество обслуживания машины, расходные материалы. Если относиться к мотору бережно и внимательно, он способен прослужить не одну сотню тысяч километров.