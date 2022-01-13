Toyota Land Cruiser 300 разбили в независимом краш-тесте

Новый Toyota Land Cruiser 300 в Австралии подвергли серии испытаний на безопасность по независимой программе ANCAP, включающей краш-тесты. Результаты опытов оказались во многом неожиданными.

Протокол ANCAP включает:

фронтальный удар на 64 км/ч с перекрытием 40%;

фронтальный удар на 50 км/ч о жесткий барьер с перекрытием 100%;

фронтальный удар о движущийся навстречу барьер с частичным перекрытием;

боковой удар;

боковой удар о столб;

стендовые испытания кресел (имитация удара сзади);

тест на травмобезопасность для пешеходов;

испытание систем превентивной безопасности.

Итоговый рейтинг рассчитывается как отношение начисленных баллов за защиту взрослых в машине, пассажиров-детей в специальных креслах, травматичность сбитых пешеходов и безотказность электронных ассистентов к референтному.

Протестированный Land Cruiser 300 был оборудован дизельным двигателем 3,3 л. и в стандартном оснащении укомплектован восемью надувными подушками, системами экстренного торможения и удержания в полосе.

Автомобиль продемонстрировал очень высокую прочность кузова, практически безупречную защиту пассажиров-детей всех возрастов, взрослых при всех типах ударов, у него податливые детали передка (не травмируют пешехода при наезде) и очень эффективная система распознавания пешеходов.

Ложкой дегтя оказались результаты проверки системы удержания в полосе. Как выяснилось, на дороге без разметки электроника беспомощна и автомобиль беспрепятственно укатывается с пути.

Безопасность Toyota Land Cruiser 300 для водителя и взрослых пассажиров оценили в 89%, пассажиров-детей - 88%, травмобезопасность для пешеходов - 81%, превентивную безопасность - 77%.

Общий рейтинг модели - 5 звезд из 5 возможных.