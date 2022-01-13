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Рубрика: Культура

Триллер "Бег улиток" с Толкалиной и Урсуляк выйдет в Сети 19 января

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Kion Фото: Kion
Фото: Kion

Один из самых ожидаемых сериалов 2022 года - "Бег улиток" от режиссера "Немцев" Стаса Иванова выйдет уже 19 января в онлайн-кинотеатре Kion.

Фото: iStock
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Эта остросюжетная история о победе над страхами - совместный проект Kion и продюсерской компании "Среда". Первые три недели каждую среду на стриминге будут появляться по два новых эпизода проекта, а затем по средам - по одной серии.

В центре сюжета психологического триллера - истории двух женщин по имени Марина: социального работника в кризисном центре и журналистки-расследовательницы. Двух героинь сыграла одна актриса - Дарья Урсуляк.

Марина номер один работает с подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации. От эмоционального и физического перенапряжения у героини случается инсульт, после которого она замечает нарастающие провалы в памяти. Марина пытается спасти свою пациентку Леру, которая оказалась в кризисном центре после предполагаемого насилия, но теряется во времени и пространстве. Ее муж-ученый пытается найти средство от болезни Альцгеймера и вылечить жену, экспериментируя с ядом улиток. Историей девочки - жертвы насилия - занимается и журналистка-расследовательница Марина номер два. Героиням придется пройти длинный путь, чтобы разобраться, что на самом деле происходит вокруг и какие сюрпризы скрывает их память. Сериал исследует острые и актуальные темы.

Создатели говорят о том, что повествование "Бега улиток" построено нелинейно и это отсылает к авторской манере работ режиссера Дэвида Линча. С первых минут зритель погружается в мистическую атмосферу, где размыто время действия.

Главные роли в сериале также исполнили Кирилл Жандаров, Сергей Уманов, Валерий Панков и Полина Шеповалова. Генеральные продюсеры проекта - Александр Цекало, Иван Самохвалов и Игорь Мишин.

Режиссер "Бега улиток" Стас Иванов в 2021 году снял сериал НТВ "Немцы", цифровая премьера которого состоялась в онлайн-кинотеатре Kion. Напомним, что это - экранизация одноименного романа Александра Терехова с Евгением Коряковским в главной роли. Пилотный эпизод проекта был представлен в рамках программы "Первая серия. Дубль второй" 43-го Московского международного кинофестиваля.

Кстати

В октябре 2020 года "Бег улиток" в формате рабочих материалов был анонсирован для иностранной аудитории. Сериал попал в список проектов, представленных на международном рынке контента MIPCOM Online+. Съемки проекта проходили в Санкт-Петербурге.

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