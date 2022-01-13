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13.01.2022 20:07
Рубрика: Происшествия

Участникам судебных процессов ограничат время выступления за скандалы

Текст: Владислав Куликов
Российская газета - Федеральный выпуск № 7(8655)
Пленум Верховного суда России разъяснил, что суд вправе удалить гражданина, нарушающего порядок в зале заседания. А за долгие речи или постоянные споры с выступающими участнику процесса могут ограничить время его собственного выступления.
Сначала судья предупредит скандалиста, а потом может и удалить из зала. Фото: iStock Сначала судья предупредит скандалиста, а потом может и удалить из зала. Фото: iStock
Сначала судья предупредит скандалиста, а потом может и удалить из зала. Фото: iStock

Соответствующее постановление сегодня публикует "РГ". В документе говорится о применении Арбитражного процессуального кодекса РФ при рассмотрении дел в суде первой инстанции. Однако аналогичные нормы заложены в ГПК. Так что нет причин сомневаться: такие же подходы будут распространены и на гражданские споры.

Фото: Владимир Трефилов/ РИА Новости
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"На случай проявления неуважения со стороны участников судебного разбирательства законодательство предусматривает дифференцированные меры реагирования - от уголовной ответственности за оскорбление участников процесса до назначения в упрощенном порядке судебного штрафа, - рассказал в свое время председатель Совета судей России Виктор Момотов. - Кроме того, законодательство предусматривает возможность удаления участника процесса из зала суда после вынесения ему одного предупреждения".

Также, по его словам, закон позволяет, не удаляя нарушителя из зала заседания, ограничить ему время на выступление, а при грубых нарушениях - лишить слова.

Почетный адвокат России Никита Филиппов заметил, что данные правила, несмотря на необходимость их регулярного применения, крайне редко становятся предметом разъяснений на уровне постановлений пленума. Поэтому принятые разъяснения крайне важны.

Как сказано в постановлении, судья вправе ограничить выступление участника судопроизводства в случае, если тот самовольно нарушает последовательность выступлений или превышает разумно необходимый для выступления лимит времени. Так что ограничить время собственного выступления человеку могут, если до того он перебивал других выступающих, вступал с ними в споры.

Фото: Александр Корольков
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"Нормативная фиксация в Постановлении отдельных базовых сценариев их реализации способна повлиять на практическую процедуру проведения судебных разбирательств в арбитражных судах и побудить судей чаще прибегать к мерам процессуального принуждения", - полагает Никита Филиппов.

По его словам, сегодня в случае возникновения конфликта между участниками процесса судья для обеспечения порядка обычно полагается на силу своего авторитета в судебном заседании, чего в большинстве случаев бывает достаточно.

"Значительно реже суд делает сторонам предупреждение, которое отражается в протоколе судебного заседания, и еще реже - удаляет лицо из зала заседания", - говорит он.

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