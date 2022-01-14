Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 23 декабря 2021 г. N 46 г. Москва "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции"

В целях единообразного применения судами положений арбитражного процессуального законодательства Пленум Верховного Суда Российской Федерации, руководствуясь статьей 126 Конституции Российской Федерации, статьями 2 и 5 Федерального конституционного закона от 5 февраля 2014 года N 3-ФКЗ "О Верховном Суде Российской Федерации", постановляет дать следующие разъяснения.

Общие положения

1. Экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, возникающие из гражданских, а также административных и иных публичных правоотношений, в том числе дела об административных правонарушениях, в порядке арбитражного судопроизводства в качестве суда первой инстанции рассматривают: арбитражные суды республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов, арбитражные суды округов, Суд по интеллектуальным правам (далее - суд, арбитражный суд) (статьи 26, 36, 434 Федерального конституционного закона от 28 апреля 1995 года N 1-ФКЗ "Об арбитражных судах в Российской Федерации", далее - Закон об арбитражных судах, часть 2 статьи 27, статьи 28, 29, 34 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, далее - АПК РФ).

Арбитражные суды республик, краев, областей, городов федерального значения, автономной области, автономных округов рассматривают в качестве суда первой инстанции дела, относящиеся к компетенции арбитражных судов, за исключением дел, отнесенных к подсудности Суда по интеллектуальным правам и арбитражных судов округов (статья 36 Закона об арбитражных судах, часть 1 статьи 34 АПК РФ).

Арбитражные суды округов рассматривают в качестве суда первой инстанции заявления о присуждении компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок (абзац восьмой статьи 26 Закона об арбитражных судах, часть 3 статьи 34 АПК РФ).

Особенности компетенции Суда по интеллектуальным правам в качестве суда первой инстанции определены пунктом 1 статьи 434 Закона об арбитражных судах, пунктом 6 части 6 статьи 27, частью 4 статьи 34, частью 1 статьи 191 АПК РФ.

2. Судопроизводство в арбитражных судах осуществляется в разумный срок (статья 61 АПК РФ) на основе принципов, обеспечивающих реализацию задач судопроизводства, определенных в статье 2 АПК РФ, в том числе принципов независимости судей (статья 5 АПК РФ), законности (статья 6 АПК РФ), равенства всех перед законом и судом (статья 7 АПК РФ), равноправия сторон (статья 8 АПК РФ), состязательности (статья 9 АПК РФ), непосредственности, гласности судебного разбирательства (статьи 10, 11 АПК РФ).

Кроме того, арбитражным судам при рассмотрении дела следует учитывать и иные принципы осуществления правосудия в Российской Федерации, в том числе добросовестность лиц, участвующих в деле, процессуальную экономию.

В силу принципов равноправия и состязательности сторон арбитражный суд не вправе принимать на себя выполнение процессуальных функций сторон спора, не вправе своими действиями ставить какую-либо из сторон в преимущественное положение, равно как и умалять права одной из сторон. Однако, сохраняя независимость, объективность и беспристрастность, суд осуществляет руководство процессом, оказывает содействие в реализации равных процессуальных прав лиц, участвующих в деле (статьи 8, 9 АПК РФ).

Отказ стороны от фактического участия в состязательном процессе, в том числе непредставление или несвоевременное представление отзыва на исковое заявление, доказательств, уклонение стороны от участия в экспертизе, неявка в судебное заседание, а также сообщение суду и участникам процесса заведомо ложных сведений об обстоятельствах дела в силу части 2 статьи 9 АПК РФ может влечь для стороны неблагоприятные последствия, заключающиеся, например, в отнесении на лицо судебных расходов (часть 5 статьи 65 АПК РФ), в рассмотрении дела по имеющимся в деле доказательствам (часть 4 статьи 131 АПК РФ), оставлении искового заявления без рассмотрения (пункт 9 части 1 статьи 148 АПК РФ), появлении у другой стороны спора возможности пересмотра судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам (пункт 1 части 2 статьи 311 АПК РФ).

При применении принципа добросовестности необходимо учитывать, что поведение одной из сторон может быть признано злоупотреблением правом не только при наличии обоснованного заявления другой стороны, но и по инициативе суда, если усматривается очевидное отклонение действий лиц, участвующих в деле, от добросовестного поведения. В этих случаях суд при рассмотрении дела устанавливает факт злоупотребления правом и разрешает вопрос о применении последствий недобросовестного процессуального поведения, предусмотренных законом (например, статьи 111, 159 АПК РФ).

Арбитражным судам следует иметь в виду, что в целях своевременного обеспечения права на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство процедура рассмотрения дела должна отвечать требованиям процессуальной эффективности и экономии. При этом в силу статей 7 и 8 АПК РФ какое-либо снижение уровня процессуальных гарантий в целях процессуальной экономии не допускается.

3. В соответствии с частью 1 статьи 27 АПК РФ арбитражный суд рассматривает дела по экономическим спорам и другие дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности.

Предпринимательской является самостоятельная, осуществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг (пункт 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской Федерации, далее - ГК РФ).

В целях единообразного применения судами положений главы 4 АПК РФ к иной экономической деятельности следует относить в том числе деятельность хозяйствующих и иных субъектов (статья 23 ГК РФ, пункты 1 и 3 статьи 50 ГК РФ), связанную с созданием юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице (часть 1 статьи 2251 АПК РФ), осуществлением указанными субъектами своих имущественных и неимущественных прав в сфере производства, распределения, обмена, промышленного потребления ресурсов и благ, восстановлением и поддержанием на надлежащем уровне функционирования юридического лица, необходимого для достижения его уставных целей.

4. По смыслу взаимосвязанных положений статей 4, 27 и 127 АПК РФ при решении вопроса о принятии искового заявления к производству судья арбитражного суда проверяет, относится ли его рассмотрение к подсудности арбитражного суда. Установив, что дело неподсудно данному арбитражному суду или отнесено к ведению Верховного Суда Российской Федерации, суда общей юрисдикции, арбитражный суд на основании пункта 1 части 1 статьи 129 АПК РФ возвращает исковое заявление.

Применяя указанные положения, судам необходимо учитывать, что в силу частей 1 и 2 статьи 27 АПК РФ к предметной компетенции арбитражных судов, по общему правилу, относится рассмотрение экономических споров и других дел, связанных с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

В установленных частью 6 статьи 27 АПК РФ и иными федеральными законами случаях рассмотрение дела относится к компетенции арбитражных судов независимо от того, являются ли участниками правоотношений, из которых возникли спор или требование, юридические лица, индивидуальные предприниматели или иные организации и граждане. К таким делам, в частности, относятся дела, подсудные Суду по интеллектуальным правам; корпоративные споры, отнесенные федеральным законом к ведению арбитражных судов (пункт 2 части 6 статьи 27, статья 2251 АПК РФ), в том числе споры о праве на участие в юридическом лице (пункт 6 статьи 93 ГК РФ, часть 1 статьи 2251 АПК РФ), споры по требованиям участников юридического лица, прекративших (утративших) статус участника данного юридического лица, если спор вытекает из участия в юридическом лице или управления юридическим лицом (часть 1 статьи 2251 АПК РФ), споры относительно цены отчуждаемых (отчужденных) долей участия (акций) хозяйственных обществ, споры с участием лиц, заключивших договор с участниками хозяйственного общества в целях и в порядке, предусмотренных пунктом 9 статьи 672 ГК РФ, споры о возмещении лицами, указанными в пунктах 1-3 статьи 531 ГК РФ, убытков юридическому лицу (пункт 3 части 1 статьи 2251 АПК РФ), споры с участием залогодержателей акций, долей (статьи 35815, 35816 ГК РФ, часть 1 статьи 2251 АПК РФ); споры по требованиям о привлечении к субсидиарной ответственности лиц, перечисленных в пункте 1 статьи 75 ГК РФ, пункте 2 статьи 1061 ГК РФ, пункте 2 статьи 12323 ГК РФ; споры по требованиям, указанным в пункте 31 статьи 3 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью"; споры с участием лиц, участвующих в увеличении уставного капитала юридического лица, в том числе посредством конвертируемого займа или иного способа финансирования юридического лица (статья З23 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Исходя из части 4 статьи 27 АПК РФ привлечение к участию в деле при наличии к тому оснований в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, гражданина, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, не препятствует рассмотрению дела по существу.

Рассмотрение споров по искам юридического лица, индивидуального предпринимателя, к которым перешли (были переданы) права (требования) гражданина (например, требование к финансовой организации по договору оказания финансовых услуг), в силу части 2 статьи 27, статьи 28 АПК РФ также относится к компетенции арбитражных судов.

В случае, когда суд общей юрисдикции возвратил исковое заявление (административное исковое заявление) ввиду неподсудности дела судам общей юрисдикции, арбитражный суд при наличии соответствующего обращения лица с указанием на судебный акт суда общей юрисдикции и приложением данного акта обязан принять и рассмотреть такое требование по существу после вступления в силу соответствующего акта суда общей юрисдикции.

5. В порядке арбитражного судопроизводства рассматриваются дела, возникающие из административных и иных публичных правоотношений: дела, отнесенные к компетенции Суда по интеллектуальным правам (пункт 1 статьи 434 Закона об арбитражных судах, пункт 6 части 6 статьи 27, часть 4 статьи 34 АПК РФ); экономические споры и иные дела, связанные с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности, в том числе дела об оспаривании ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, органов местного самоуправления, иных органов, организаций, наделенных федеральным законом отдельными государственными или иными публичными полномочиями, должностных лиц, принятых, совершенных (допускаемого) в отношении субъектов указанной деятельности в связи с ее осуществлением; дела об административных правонарушениях (статья 29, часть 1 статьи 52, раздел III АПК РФ).

К компетенции арбитражных судов отнесено рассмотрение дел о привлечении к административной ответственности в отношении составов правонарушений, перечисленных в абзацах четвертом и пятом части 3 статьи 23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее - КоАП РФ), а также дел об оспаривании решений административных органов о привлечении к административной ответственности лиц, осуществляющих предпринимательскую и иную экономическую деятельность в связи с ее осуществлением (пункт 3 части 1 статьи 29, глава 25 АПК РФ, часть 3 статьи 30.1 КоАП РФ).

Производство по делам об оспаривании решения административного органа о привлечении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей к административной ответственности в связи с осуществлением предпринимательской и иной экономической деятельности (об отказе в возбуждении дела об административном правонарушении, о прекращении производства по делу об административном правонарушении) возбуждается в том числе на основании заявлений потерпевших, которыми могут выступать физические лица независимо от наличия статуса индивидуального предпринимателя (часть 2 статьи 207 АПК РФ, часть 1 статьи 25.2, часть 1 статьи 30.1 КоАП РФ).

Исходя из части 4 статьи 27 АПК РФ привлечение к участию в деле об административном правонарушении при наличии на то оснований гражданина, не имеющего статуса индивидуального предпринимателя, в качестве потерпевшего не препятствует рассмотрению данного дела арбитражным судом по существу.

6. В силу части 2 статьи 36 АПК РФ иск к ответчикам, находящимся или проживающим на территориях разных субъектов Российской Федерации, предъявляется в арбитражный суд по адресу или месту жительства одного из ответчиков (альтернативная подсудность).

Поскольку в силу части 7 статьи 36 АПК РФ выбор между арбитражными судами, которым согласно данной статье подсудно дело, принадлежит истцу, арбитражный суд не вправе возвратить исковое заявление по тому основанию, что исковое заявление также может быть подано по месту нахождения другого ответчика.

Вместе с тем арбитражный суд вправе оставить исковое заявление без движения и впоследствии возвратить его на основании пункта 4 части 1 статьи 129 АПК РФ, если, в частности, в исковом заявлении отсутствует требование к ответчику, по месту нахождения которого оно подано, и (или) не изложены обстоятельства, на которых основаны требования к этому ответчику (пункты 4 и 5 части 2 статьи 125 АПК РФ), в том числе не указаны обстоятельства, являющиеся основаниями для процессуального соучастия (часть 2 статьи 46 АПК РФ).

7. Исходя из части 4 статьи 36 АПК РФ иск, вытекающий из договора, в котором названо место его исполнения (например, склад продавца) с указанием адреса и/или субъекта Российской Федерации, в котором производится исполнение договора, может быть предъявлен также в арбитражный суд по месту исполнения договора.

При этом определение места исполнения обязательства по правилам пункта 1 статьи 316 ГК РФ не может рассматриваться как место исполнения договора для целей применения части 4 статьи 36 АПК РФ. Место фактического исполнения обязательства или указание в договоре места исполнения одного из обязательств сами по себе не являются достаточными основаниями для предъявления иска по месту исполнения договора.

Если в договоре прямо не указано место его исполнения или отсутствует адрес исполнения, подсудность дела определяется по общим правилам.

8. На основании статьи 37 АПК РФ подсудность, установленная статьями 35 и 36 АПК РФ, может быть изменена по соглашению сторон до принятия арбитражным судом заявления к своему производству (договорная подсудность).

Соглашение сторон об изменении подсудности, являющееся частью договора, не зависит от других условий договора, то есть носит автономный характер. В связи с этим признание гражданско-правового договора недействительным (незаключенным) само по себе не влечет недействительности такого соглашения.

Основания недействительности, с которыми нормы права связывают недействительность соглашения об изменении подсудности, относятся непосредственно к такому соглашению, оцениваются судом отдельно от пороков основного договора. Вместе с тем в определенных случаях основания недействительности основного договора и соглашения о подсудности могут быть идентичными (например, при установлении порока воли при заключении договора, в текст которого включено соглашение о подсудности спора, выявлении факта фальсификации договора и включенного в его текст соглашения о подсудности и об отсутствии их последующего одобрения).

9. На основании части 1 статьи 38 АПК РФ иски о правах на недвижимое имущество предъявляются в арбитражный суд по месту нахождения этого имущества (исключительная подсудность).

К искам о правах на недвижимое имущество относятся, в частности, иски об истребовании имущества из чужого незаконного владения, об устранении нарушений права, не связанных с лишением владения, об установлении сервитута, о разделе имущества, находящегося в общей собственности, о признании права, об установлении границ земельного участка, об освобождении имущества от ареста, о признании права на недвижимое имущество отсутствующим. По месту нахождения недвижимого имущества также рассматриваются дела, в которых удовлетворение заявленного требования и его принудительное исполнение повлекут необходимость государственной регистрации возникновения, ограничения (обременения), перехода, прекращения прав на недвижимое имущество или внесения записи в Единый государственный реестр недвижимости в отношении сделок, подлежащих государственной регистрации.

К корпоративным спорам, связанным с оборотом недвижимости (например, при передаче объектов недвижимости в связи с созданием, реорганизацией и ликвидацией юридического лица, при оспаривании сделок с недвижимостью по основаниям, предусмотренным пунктом 6 статьи 45, пунктом 4 статьи 46 Федерального закона от 8 февраля 1998 года N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью", пунктом 6 статьи 79, пунктом 1 статьи 84 Федерального закона от 26 декабря 1995 года N 208-ФЗ "Об акционерных обществах"), не применяются правила исключительной подсудности, установленные частью 1 статьи 38 АПК РФ. Подсудность данной категории дел определяется по правилам части 41 статьи 38 АПК РФ.

Правила исключительной подсудности, установленные частью 1 статьи 38 АПК РФ, не применяются к делам об оспаривании актов, решений, действий (бездействия) государственных органов и учреждений, принимаемых, совершаемых (допускаемого) в связи с осуществлением государственной регистрации прав на недвижимость (статья 81 ГК РФ).

Предъявление иска

10. В целях реализации права лица на судебную защиту исковое заявление (заявление) не может быть оставлено без движения и впоследствии возвращено на том лишь основании, что в исковом заявлении отсутствует хотя бы один из предусмотренных пунктом 3 части 2 статьи 125 АПК РФ идентификаторов ответчика-гражданина, дата и место его рождения при условии указания на отсутствие данных сведений у истца и на невозможность их получения в установленном законом порядке. В случае если истцу неизвестны дата и место рождения ответчика, ни один из его идентификаторов и на это указано в исковом заявлении, суд делает запрос в компетентные органы (например, органы Пенсионного фонда Российской Федерации, налоговые органы, органы внутренних дел) о предоставлении соответствующей информации.

11. В целях применения статьи 128 АПК РФ исходя из положений статьи 125, части 2 статьи 127 АПК РФ при принятии искового заявления арбитражный суд не оценивает обоснованность исковых требований, проверяя только соответствие искового заявления установленным законом требованиям к его форме и содержанию. Не допускается оставление искового заявления без движения (возвращение искового заявления) по основаниям, связанным с неполнотой изложения истцом обстоятельств, на которых он основывает предъявленные требования, или недостаточностью доказательств, подтверждающих эти обстоятельства.

Вместе с тем суд вправе оставить исковое заявление без движения, если в нарушение пунктов 4, 5 части 2 статьи 125 АПК РФ исковое заявление не позволяет определить характер спорных правоотношений, обстоятельства их возникновения, не содержит требования истца к ответчику со ссылкой на законы и иные нормативные правовые акты.

По смыслу пункта 7 части 2 статьи 125 АПК РФ расчет взыскиваемой (оспариваемой) денежной суммы, например суммы неустойки, может быть произведен истцом непосредственно в исковом заявлении либо оформлен в виде отдельного документа, который в таком случае должен быть приложен к исковому заявлению.

12. Согласно части 1 статьи 130 АПК РФ истец вправе соединить в одном заявлении несколько требований, связанных между собой по основаниям возникновения или представленным доказательствам, то есть в случае, если в предмет доказывания по каждому требованию входят одни и те же обстоятельства. При этом в силу пункта 5 части 2 статьи 125 АПК РФ истец обязан указать обстоятельства, на которых основано каждое из требований, и подтверждающие эти обстоятельства доказательства.

Связь по основаниям возникновения может иметь место, например, в случае соединения требований по основному обязательству и обязательству, обеспечивающему исполнение основного (например, взыскание стоимости неоплаченной продукции и санкций за просрочку оплаты).

Связь по представленным доказательствам возникает, в частности, при использовании истцом одних и тех же доказательств (например, при предъявлении требований, связанных с недостачей продукции, полученной по разным транспортным документам, но основанных на одном акте приемки, либо требований о взыскании недостающей и недоброкачественной продукции, когда они подтверждены одним актом).

В случае нарушения истцом правил соединения требований в одном заявлении арбитражный суд вправе выделить требования, если для этого имеются условия, предусмотренные частью 3 статьи 130 АПК РФ.

13. На основании пункта 1 части 1 статьи 1271 АПК РФ судья отказывает в принятии искового заявления, если оно подлежит рассмотрению в порядке конституционного или уголовного судопроизводства либо не подлежит рассмотрению в судах. Например, на основании пункта 1 части 1 статьи 1271 АПК РФ может быть отказано в принятии к производству арбитражного суда искового заявления о возмещении расходов на хранение вещественных доказательств по уголовному делу, если у истца сохраняется возможность обратиться за разрешением данного вопроса в порядке, предусмотренном уголовно-процессуальным законодательством.

Установив при принятии искового заявления к производству, что разрешение спора относится к подсудности Верховного Суда Российской Федерации по первой инстанции, суда общей юрисдикции или другого арбитражного суда, в том числе если требования истца подлежат рассмотрению в качестве обособленного спора в рамках дела о банкротстве, арбитражный суд не вправе вынести определение об отказе в принятии искового заявления (заявления) к производству. В указанных случаях исковое заявление (заявление) возвращается на основании пункта 1 части 1 статьи 129 АПК РФ.

На основании пункта 1 части 1 статьи 1271 АПК РФ Судом по интеллектуальным правам может быть отказано в принятии к своему производству заявлений об оспаривании промежуточных действий Федеральной службы по интеллектуальной собственности (Роспатента), а также заявлений о защите интеллектуальных прав, когда такая защита осуществляется в административном порядке.

14. При применении статьи 128 АПК РФ об оставлении искового заявления без движения судам необходимо иметь в виду, что по смыслу этой статьи обстоятельства, послужившие основанием для оставления заявления без движения, считаются устраненными со дня поступления в арбитражный суд необходимых документов или информации.

В связи с этим при решении вопроса о продолжительности срока оставления искового заявления без движения судам следует учитывать время, необходимое для устранения упомянутых обстоятельств, а также время на отправку и доставку почтовой корреспонденции исходя из территориальной удаленности лиц, участвующих в деле.

Направление лицом документов по почте незадолго до истечения срока, установленного судом, так что при соблюдении организациями почтовой связи нормативов доставки и контрольных сроков пересылки почтовой корреспонденции (сроков оказания услуг почтовой связи) это приведет к поступлению такой корреспонденции по истечении данного срока, не может расцениваться как своевременное исполнение требований суда об устранении соответствующих обстоятельств, поскольку применительно к части 7 статьи 114 АПК РФ указанные требования считаются исполненными в день приема документов судом.

При этом арбитражный суд вправе продлить срок оставления искового заявления без движения в порядке, предусмотренном статьей 118 АПК РФ.

15. В соответствии со статьей 129 АПК РФ суд возвращает исковое заявление, если при рассмотрении вопроса о его принятии установит обстоятельства, предусмотренные частью 1 указанной статьи.

Если исковое заявление содержит несколько требований, суду следует проверить соблюдение условий принятия каждого требования, а также условий их соединения. В случае наличия обстоятельств, предусмотренных частью 1 статьи 129 АПК РФ в отношении одного или нескольких заявленных требований, а также в случае отсутствия условий для соединения требований суд возвращает исковое заявление, в том числе в части соответствующих требований, путем вынесения определения. Например, арбитражный суд возвращает исковое заявление в части требований, которые подсудны суду общей юрисдикции, или в части требований, которые подлежат рассмотрению в порядке приказного производства.

Применительно к пункту 4 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражный суд также возвращает исковое заявление в части требований, подлежащих рассмотрению в деле о банкротстве (например, если заявлено требование о взыскании платежей, которые не являются текущими).

16. Учитывая, что вопрос о передаче дела из суда общей юрисдикции в арбитражный суд решается после принятия искового заявления и возбуждения производства по делу (часть 21 статьи 33 ГПК РФ), после поступления дела из суда общей юрисдикции арбитражный суд не вправе оставить без движения или возвратить исковое заявление, принятое другим судом, а должен исходя из смысла части 6 статьи 39 АПК РФ вынести определение о принятии дела к рассмотрению. При этом арбитражный суд вправе оставить исковое заявление без рассмотрения по основаниям, указанным в статье 148 АПК РФ, либо прекратить производство по делу, если установит наличие оснований, указанных в статье 150 АПК РФ.

В определении о принятии к производству дела, переданного из суда общей юрисдикции, арбитражный суд указывает заявителю на необходимость уплаты государственной пошлины по ставкам, предусмотренным статьей ЗЗЗ21 Налогового кодекса Российской Федерации, разрешает вопрос о зачете государственной пошлины, ранее уплаченной при обращении в суд общей юрисдикции. Вопросы о взыскании неуплаченной государственной пошлины, а также о возврате излишне уплаченной государственной пошлины подлежат разрешению по правилам главы 9 АПК РФ при вынесении итогового судебного акта.

Передача дела из одного суда в другой

17. В силу части 1 статьи 39 АПК РФ дело, принятое арбитражным судом к своему производству с соблюдением правил подсудности, должно быть рассмотрено им по существу, хотя бы в дальнейшем оно стало подсудным другому суду, в том числе суду общей юрисдикции (например, в случае вступления в дело поручителя в качестве третьего лица или правопреемника, являющихся гражданами).

В то же время суд, установив совершение истцом недобросовестных действий, направленных на искусственное изменение подсудности при подаче иска, передает дело по подсудности в другой суд, в том числе суд общей юрисдикции, например, если дело стало подсудно другому суду после отказа истца от иска к одному из ответчиков (часть 2 статьи 49 АПК РФ), замены арбитражным судом ненадлежащего ответчика (статья 47 АПК РФ), выделения требования в отдельное производство (статья 131 АПК РФ).

На основании взаимосвязанных положений статьи 8, пункта 3 части 2 статьи 39, части 2 статьи 41 АПК РФ арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, передает дело на рассмотрение другого арбитражного суда, если установит, что при заключении соглашения об изменении территориальной подсудности (договорная подсудность) допущено злоупотребление правом (статья 10 ГК РФ), в результате которого затруднено участие в деле одной из сторон, например, в связи с необходимостью несения значительных дополнительных судебных издержек, связанных с рассмотрением дела в данном арбитражном суде.

18. В силу части 4 статьи 39 АПК РФ, если при рассмотрении дела в арбитражном суде выяснилось, что оно подлежит рассмотрению судом общей юрисдикции, арбитражный суд передает дело в верховный суд республики, краевой, областной суд, суд города федерального значения, суд автономной области или суд автономного округа того же субъекта Российской Федерации (далее - суд того же субъекта Российской Федерации), в котором находится арбитражный суд, для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом.

Основываясь на положении части 4 статьи 39 АПК РФ, Суд по интеллектуальным правам (с учетом места его нахождения) передает дело в Московский городской суд для направления его в суд общей юрисдикции, к подсудности которого оно отнесено законом.

Если после поступления дела из суда общей юрисдикции в арбитражный суд будут установлены основания, предусмотренные частью 2 статьи 39 АПК РФ, дело передается в другой арбитражный суд.

19. Рассмотрение дела, поступившего из арбитражного суда или суда общей юрисдикции, производится с самого начала (часть 5 статьи 18 АПК РФ).

Вместе с тем, если до передачи дела обеспечительные меры, меры предварительной защиты не отменены судом, принявшим соответствующее определение, либо судом вышестоящей инстанции не отменено определение об обеспечении иска, о применении мер предварительной защиты, то в случае удовлетворения иска данные меры сохраняют свое действие до фактического исполнения судебного акта, которым закончено рассмотрение дела по существу; в случае отказа в удовлетворении иска, оставления иска без рассмотрения, прекращения производства по делу указанные меры сохраняют свое действие до вступления в законную силу соответствующего судебного акта (часть 3 статьи 144 ГПК РФ, части 4 и 5 статьи 96 АПК РФ, часть 3 статьи 89 КАС РФ).

При этом арбитражным судом, в который передано дело, ранее принятые другим судом меры могут быть отменены или одна из таких мер может быть заменена другой в порядке, предусмотренном арбитражным процессуальным законодательством.

В случае передачи арбитражным судом дела в суд общей юрисдикции в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 39 АПК РФ, вынесенное арбитражным судом определение об обеспечении иска может быть обжаловано в арбитражный суд апелляционной инстанции (часть 3 статьи 188 АПК РФ).

В случае передачи судом общей юрисдикции дела в арбитражный суд в порядке, предусмотренном частями 21, 3 статьи 33 ГПК РФ, частями 21, 3 статьи 27 КАС РФ, вынесенное судом общей юрисдикции определение, в том числе определения об обеспечении иска, о применении мер предварительной защиты, может быть обжаловано в суд общей юрисдикции апелляционной инстанции в предусмотренный законом срок.

Представительство в суде первой инстанции

20. На основании части 3 статьи 59 АПК РФ ведение дела в арбитражном суде, по общему правилу, осуществляется через адвокатов и иных оказывающих юридическую помощь лиц, имеющих высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности (далее - профессиональное представительство).

Исходя из целей введения института профессионального представительства в арбитражном судопроизводстве установленные частью 3 статьи 59 АПК РФ требования к представителю должны соблюдаться при совершении лицом, участвующим в деле, любых процессуальных действий, в том числе при подписании иска, участии представителя в судебном заседании, осмотре вещественных доказательств.

Полномочия адвоката на ведение дела в арбитражном суде удостоверяются доверенностью. Требование о приложении к исковому заявлению и представлении суду документов о высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности на адвокатов не распространяется (часть 3 статьи 61 АПК РФ, пункт 2 статьи 6 Федерального закона от 31 мая 2002 года N 63-ФЗ "Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации").

Полномочия иных оказывающих юридическую помощь лиц, не являющихся адвокатами (представителей), на ведение дела в арбитражном суде согласно части 4 статьи 61 АПК РФ должны быть выражены в доверенности, выданной и оформленной в соответствии с федеральным законом, а в случаях, предусмотренных международным договором Российской Федерации или федеральным законом, - иным документом. Указанные лица представляют суду документы о высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности.

Права и законные интересы недееспособных граждан, граждан, ограниченных в дееспособности, граждан, которые не достигли возраста восемнадцати лет, по общему правилу, представляют их законные представители (часть 2 статьи 59 АПК РФ). К ним относятся родители, усыновители, опекуны, попечители. Полномочия таких лиц подтверждаются, в частности, документами, удостоверяющими личность и правовое положение опекуна, попечителя (например, свидетельство, решение суда). Законные представители обладают правом вести дела недееспособных лиц самостоятельно или поручить это другому избранному ими представителю. В этом случае представитель должен соответствовать требованиям, предъявляемым к нему частями 3, 6 статьи 59 АПК РФ.

21. Требования о профессиональном представительстве в силу части 3 статьи 59 АПК РФ не распространяются на патентных поверенных по спорам, связанным с правовой охраной результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации, арбитражных управляющих при исполнении возложенных на них обязанностей в деле о банкротстве, а также иных лиц, указанных в федеральном законе.

Данные требования не распространяются также на прокуроров (статья 401 Федерального закона от 17 января 1992 года N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации"), лиц, выступающих представителями по делу о банкротстве (статья 36 Федерального закона от 26 октября 2002 года N 127-ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)").

Требования о профессиональном представительстве не распространяются на единоличный орган управления организации, а также на арбитражного управляющего, действующего в процедуре банкротства в качестве такого органа. Полномочия указанных лиц подтверждаются, например, протоколом общего собрания учредителей, решением единственного учредителя о назначении директора, выпиской из единого государственного реестра юридических лиц, судебным актом арбитражного суда об утверждении арбитражного управляющего (часть 4 статьи 59, часть 1 статьи 61 АПК РФ). Такие представители действуют в арбитражном суде без доверенности.

По смыслу части 3 статьи 59 АПК РФ, если представителем лица, участвующего в деле, является адвокат либо иное оказывающее юридическую помощь лицо, имеющее высшее юридическое образование либо ученую степень по юридической специальности, наряду с ним к участию в арбитражном процессе в качестве представителей допускаются лица, не имеющие высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности.

22. По смыслу части 3 статьи 59, части 1 статьи 126 АПК РФ к исковому заявлению должны быть приложены копии документов о высшем юридическом образовании или об ученой степени по юридической специальности представителя, подписавшего исковое заявление, либо документов, удостоверяющих его статус адвоката, патентного поверенного, арбитражного управляющего, единоличного органа управления организации.

Поскольку при возникновении сомнений в достоверности копии документа об образовании или ученой степени суд предлагает лицу представить на обозрение оригинал указанного документа, копия такого документа может не заверяться.

В связи с тем, что информация о статусе адвоката содержится в реестре адвокатов, копия удостоверения адвоката заверения не требует.

Документы об образовании или ученой степени, прилагаемые к обращению, подаваемому в арбитражный суд в электронном виде, представляются в виде электронных образов документов, заверенных простой электронной подписью или усиленной квалифицированной электронной подписью лица, подающего документы, либо в виде электронных документов.

В случае если исковое заявление подписано представителем, но установленные законом требования для подтверждения полномочий на подписание искового заявления не исполнены, в том числе к исковому заявлению не приложен документ, подтверждающий наличие у представителя высшего юридического образования или ученой степени по юридической специальности, либо документ, удостоверяющий статус адвоката, патентного поверенного, арбитражного управляющего, единоличного органа управления организации, суд оставляет исковое заявление без движения (часть 1 статьи 128 АПК РФ) и предлагает устранить недостатки. При неустранении указанных недостатков арбитражный суд возвращает исковое заявление на основании пункта 4 части 1 статьи 129 АПК РФ.

Положения АПК РФ о профессиональном представительстве (статьи 59-63) применяются также в случае рассмотрения арбитражным судом дела, переданного судом общей юрисдикции. В определении о принятии дела к производству арбитражный суд указывает на необходимость подтверждения полномочий представителей в порядке, определенном статьей 61 АПК РФ.

23. Исходя из требований статьи 61 АПК РФ вступающий в процесс после принятия искового заявления представитель, полномочия которого не были подтверждены при подаче искового заявления, представляет необходимые документы в предварительном судебном заседании, в судебном заседании (далее - судебное заседание). Лицо, которому выдана доверенность, представляет суду в судебном заседании подлинник доверенности.

В случае если полномочия представителя выражены в заявлении представляемого, сделанном в судебном заседании в порядке, предусмотренном частью 4 статьи 61 АПК РФ, то такие полномочия представителя действуют лишь в том судебном заседании, в котором сделано указанное заявление.

Представитель, наделение полномочиями которого произошло в ходе судебного заседания, обязан представить суду документ о высшем юридическом образовании или об ученой степени либо документ, удостоверяющий его статус адвоката, патентного поверенного, арбитражного управляющего, если в силу части 3 статьи 59 АПК РФ на него распространяется такая обязанность.

24. По смыслу части 3 статьи 59 АПК РФ для совершения лицом действий технического характера, не связанных с оказанием квалифицированной юридической помощи по делу (например, передача в суд заявлений и ходатайств, производство выписок из материалов дела, снятие с них копий, получение копий судебных актов, исполнительного листа), представление документов, подтверждающих наличие высшего юридического образования либо ученой степени по юридической специальности, не требуется. В указанных случаях для совершения действий от имени лица, участвующего в деле, в арбитражном суде достаточно доверенности на представление интересов этого лица, оформленной в соответствии с требованиями гражданского законодательства (статья 185 ГК РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ).

Вопросы осуществления лицами, участвующими в деле, прав при рассмотрении дела в суде первой инстанции

25. В силу части 1 статьи 49 АПК РФ истец вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу, изменить основание или предмет иска.

Изменение предмета иска означает изменение материально-правового требования истца к ответчику. Изменение основания иска означает изменение обстоятельств, на которых истец основывает свое требование к ответчику.

Например, изменение предмета иска имеет место, если требование о взыскании убытков заменяется на требование о замене товара ненадлежащего качества.

В качестве изменения основания иска, как правило, не могут рассматриваться представление новых доказательств и указание истцом обстоятельств, которые подтверждаются этими доказательствами. Так, документы о не заявленных прежде затратах, дополнительно представленные в материалы дела при рассмотрении иска о возмещении убытков, необходимо рассматривать как новые доказательства в подтверждение тех же обстоятельств, которые определяют основание иска.

По смыслу части 1 статьи 49 АПК РФ не допускается одновременное изменение предмета и основания иска, являющееся, по существу, предъявлением нового требования. Соблюдение данного запрета проверяется арбитражным судом вне зависимости от наименования представленного истцом документа (например, уточненное исковое заявление, заявление об уточнении требований). В частности, суд не принимает изменения требования о признании сделки недействительной в связи с нарушениями, допущенными при ее заключении, на требование о расторжении договора со ссылкой на нарушения, которые были допущены при исполнении сделки.

Арбитражный суд не связан правовой квалификацией правоотношений, предложенной лицами, участвующими в деле.

Изменение правовой квалификации требования (например, со взыскания убытков на взыскание неосновательного обогащения) или правового обоснования требования (например, взыскания на основании норм о поставке на взыскание на основании норм об обязательствах вследствие причинения вреда) не является изменением предмета или основания иска, за исключением случаев, когда истец при изменении правовой квалификации изменяет также требование (предмет иска) и ссылается на иные фактические обстоятельства (основание иска).

26. По смыслу части 1 статьи 49 АПК РФ под увеличением размера исковых требований следует понимать увеличение суммы иска по тому же требованию, которое было заявлено истцом в исковом заявлении.

Например, увеличением размера исковых требований является изменение истцом в большую сторону сумм взыскиваемых неустоек, процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ, вызванное увеличением периода просрочки исполнения основного обязательства.

Не является увеличением размера исковых требований предъявление истцом новых требований, связанных с заявленными в исковом заявлении, но не содержащихся в нем (например, требования о применении мер ответственности за нарушение обязательства дополнительно к заявленному в иске требованию о взыскании основного долга).

27. Исходя из содержания части 1 статьи 49 АПК РФ предусмотренное данной нормой право истца изменить основание или предмет иска, увеличить или уменьшить размер исковых требований может быть осуществлено истцом при рассмотрении дела в суде первой инстанции, в том числе в случаях направления дела на новое рассмотрение в суд первой инстанции, пересмотра судом первой инстанции судебного акта по новым или вновь открывшимся обстоятельствам, или при рассмотрении дела арбитражным судом апелляционной инстанции по правилам рассмотрения дела арбитражным судом первой инстанции.

28. При наличии предусмотренных статьей 130 АПК РФ оснований для соединения требований и при соблюдении общих правил предъявления иска арбитражный суд в целях реализации задач арбитражного судопроизводства вправе принять к производству дополнительно предъявленные требования (например, о применении мер ответственности (взыскании неустойки, процентов, предусмотренных статьей 395 ГК РФ), о взыскании процентов за пользование денежными средствами (статьи 3171, 809 ГК РФ) в дополнение к ранее заявленному требованию о взыскании основного долга; о применении последствий недействительности сделки, если ранее заявлено требование о признании этой сделки недействительной; о взыскании задолженности за новые периоды оплаты по договорам, предусматривающим повременные платежи, в частности договорам аренды и займа), несмотря на то, что истцом не было подано отдельное исковое заявление. Принятие таких требований не должно нарушать права и законные интересы лиц, участвующих в деле.

В случае принятия арбитражным судом дополнительных требований для реализации прав лиц, участвующих в деле, на представление возражений по существу этих требований судебное разбирательство может быть отложено либо может быть объявлен перерыв в судебном заседании. Положения АПК РФ о необходимости рассмотрения дела с самого начала в указанных случаях не применяются.

29. В соответствии с частью 2 статьи 49 АПК РФ истец вправе до принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение дела по существу в арбитражном суде первой инстанции или в арбитражном суде апелляционной инстанции, отказаться от иска полностью или частично.

Частичным отказом от иска являются в том числе отказ от иска по отношению к одному из соответчиков, отказ от одного из требований, рассматриваемых совместно (например, отказ от требования о взыскании неустойки, рассматриваемого совместно с требованием о взыскании основного долга), отказ от требования о взыскании задолженности за один из периодов.

Реализуя предусмотренное частью 1 статьи 49 АПК РФ право на уменьшение размера исковых требований, истец фактически отказывается от части иска. В случае возникновения неопределенности в вопросе о том, имели место уменьшение размера исковых требований или частичный отказ от иска, суды должны руководствоваться формулировкой соответствующего заявления истца, учитывая право истца на самостоятельное распоряжение процессуальными правами и должное осознание им различных последствий применения названных процессуальных институтов.

При применении указанных положений суду необходимо учитывать, что уменьшение размера исковых требований допустимо только в отношении требований имущественного характера. В отношении требований неимущественного характера заявленное истцом ходатайство о частичном уменьшении этих требований должно рассматриваться судом как частичный отказ от иска.

По смыслу части 5 статьи 49 АПК РФ арбитражный суд должен проверить ходатайство об отказе от иска на предмет наличия противоречий закону или нарушений прав других лиц, в том числе путем оценки доводов и возражений сторон.

Отказ истца от иска противоречит закону в случае, если арбитражный суд установит, что отказ от иска, например, совершается истцом вследствие обмана, насилия, угрозы или под влиянием существенного заблуждения либо при отсутствии полномочий лиц, заявивших соответствующее ходатайство.

30. Ответчик вправе при рассмотрении дела в арбитражном суде первой инстанции признать иск полностью или частично (часть 3 статьи 49 АПК РФ).

Признание иска может быть сделано как в виде отдельного письменного заявления, которое приобщается к материалам дела, так и в виде записи в протоколе судебного заседания, которая подтверждена подписью ответчика (пункт 9 части 2 статьи 153 АПК РФ). Неявка ответчика в судебное заседание, ненаправление им возражений по существу спора не могут служить основанием для вывода о признании иска.

Арбитражный суд не принимает признание ответчиком иска, если это противоречит закону или нарушает права других лиц, в том числе не участвующих в деле (часть 5 статьи 49 АПК РФ). Например, суд вправе не принять признание иска ответчиком в случае, если имеются основания полагать, что лица, участвующие в деле, намерены совершить незаконную финансовую операцию при действительном отсутствии спора о праве между ними.

31. По смыслу части 3 статьи 132 АПК РФ встречный иск при условии выполнения установленных законом требований к его форме и содержанию принимается арбитражным судом при наличии хотя бы одного из условий, перечисленных в пунктах 1-3 данной части.

Арбитражный суд может принять встречное исковое требование, если оно направлено к зачету первоначального (пункт 1 части 3 статьи 132 АПК РФ). При применении указанного положения процессуального законодательства необходимо учитывать, что непосредственная связь между встречным и первоначальным исками может отсутствовать. Например, в рамках одного дела могут быть рассмотрены носящие встречный характер требования об оплате по нескольким различным договорам, если в соответствии со статьей 410 ГК РФ имеются основания для зачета требований из этих договоров.

Встречное исковое требование принимается в случае, если его удовлетворение полностью или в части исключает удовлетворение первоначального иска (пункт 2 части 3 статьи 132 АПК РФ). Например, в случае предъявления требования о взыскании долга по договору может быть заявлено требование о признании этого договора недействительным.

Встречное исковое требование также принимается арбитражным судом, если между встречным и первоначальным исками имеется взаимная связь и их совместное рассмотрение приведет к более быстрому и правильному рассмотрению дела (пункт 3 части 3 статьи 132 АПК РФ). По указанному основанию суд в рамках одного дела, в частности, может рассматривать требование собственника о возврате переданной в аренду вещи и требование арендатора о возмещении стоимости произведенных им неотделимых улучшений; требование должника об изменении отдельных условий договора и требование кредитора о взыскании задолженности.

В соответствии с частью 4 статьи 132 АПК РФ при отсутствии хотя бы одного из условий, предусмотренных частью 3 статьи 132 АПК РФ, встречный иск подлежит возвращению по правилам статьи 129 АПК РФ.

32. Встречный иск может быть принят судом с соблюдением общих правил предъявления иска по месту рассмотрения первоначального иска (часть 10 статьи 38, часть 2 статьи 132 АПК РФ) и без соблюдения обязательного досудебного порядка урегулирования спора. При необходимости предоставления лицам, участвующим в деле, возможности представить возражения относительно наличия оснований для принятия встречного иска арбитражный суд вправе отложить судебное разбирательство или объявить перерыв в судебном заседании.

Встречный иск может быть возвращен, если он заявлен с нарушением правил разграничения компетенции судов (глава 4 АПК РФ, глава 3 ГПК РФ, глава 2 КАС РФ) либо судом установлены согласованные действия истца и ответчика (одного из ответчиков), направленные на обход положений АПК РФ об исключительной подсудности путем предоставления ответчику возможности предъявления встречного иска.

Арбитражный суд, установив, что встречный иск не был своевременно подан лицом, участвующим в деле, вследствие злоупотребления процессуальным правом и его подача со всей очевидностью направлена на воспрепятствование рассмотрению дела (затягивание судебного разбирательства), на основании части 2 статьи 41, части 5 статьи 159 АПК РФ вправе вынести определение о возвращении встречного иска и разъяснить ответчику право на предъявление самостоятельного иска. Возвращение встречного иска по данному основанию не допускается, если ответчик ранее не имел возможности подать такое заявление по объективным или иным заслуживающим внимания причинам, которые были сообщены суду.

33. В силу части 1 статьи 51 АПК РФ третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика по своей инициативе либо могут быть привлечены к участию в деле по ходатайству стороны или по инициативе суда в случае, если судебный акт, принятый по данному делу, может повлиять на их права или обязанности по отношению к одной из сторон. О вступлении третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, в процесс либо о его привлечении в процесс или об отказе в этом арбитражный суд выносит определение.

Указание истцом в исковом заявлении на третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора, наличие в распоряжении лица доказательств по делу сами по себе не являются основанием для привлечения лица к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора. При разрешении вопроса о необходимости привлечения такого лица к участию в деле арбитражный суд устанавливает, каким образом судебный акт, который может быть принят по данному делу, повлияет на права или обязанности такого лица по отношению к одной из сторон спора.

Установив, что судебный акт, который может быть принят по данному делу, не повлияет на права или обязанности такого лица по отношению к одной из сторон спора, арбитражный суд на основании части 3 статьи 51 АПК РФ выносит определение об отказе в привлечении (вступлении) данного лица к участию в деле.

34. По делам, указанным в части 1 статьи 52 АПК РФ, прокурор вправе обратиться с заявлением (иском), а также вступить в дело, рассматриваемое судом, на любой стадии арбитражного процесса с процессуальными правами и обязанностями лица, участвующего в деле, в целях обеспечения законности (часть 5 статьи 52 АПК РФ).

Арбитражный суд вправе привлечь прокурора для дачи заключения по делу о несостоятельности (банкротстве) граждан в случае, если в рамках этого дела затрагиваются жилищные права граждан (в том числе несовершеннолетних) (часть 3 статьи 45 ГПК РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ), а также по делам, действия участников которых свидетельствуют о возможном нарушении положений Федерального закона от 7 августа 2001 года N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма" (статья 14 данного Федерального закона).

35. В необходимых случаях арбитражный суд по своей инициативе может привлечь к участию в деле государственный орган или орган местного самоуправления в целях осуществления возложенных на них обязанностей и защиты прав, свобод и законных интересов других лиц или интересов Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований, например, при необходимости защиты прав несовершеннолетних, недееспособных в рамках рассмотрения дела о несостоятельности (банкротстве) при решении вопроса об обращении взыскания на единственное жилье должника; по делам, в которых имеются признаки совершения или возможного совершения незаконных финансовых операций (часть 2 статьи 47 ГПК РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ).

Доказательства и доказывание в арбитражном суде первой инстанции

36. Исходя из принципа состязательности сторон, по общему правилу, обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, определяются арбитражным судом на основании требований и возражений лиц, участвующих в деле. При принятии искового заявления к производству суд указывает на распределение бремени доказывания по заявленному истцом требованию (часть 1 статьи 9, части 1 и 2 статьи 65 АПК РФ).

Определяя, какие факты, указанные сторонами, имеют юридическое значение для дела и подлежат доказыванию, арбитражный суд должен руководствоваться нормами права, которые регулируют спорные правоотношения. В связи с этим арбитражный суд в рамках руководства процессом (часть 3 статьи 9 АПК РФ) вправе вынести на обсуждение сторон вопрос о необходимости доказывания иных обстоятельств, имеющих значение для правильного разрешения спора, даже если на эти факты стороны не ссылались. Например, арбитражный суд при рассмотрении дела выносит на обсуждение сторон обстоятельства, касающиеся правомерности поведения участников экономического оборота, если усматриваются очевидное отклонение их действий от добросовестного поведения и (или) признаки нарушения публичного интереса в результате совершения соответствующих действий.

Арбитражный суд, установив, что представленных доказательств недостаточно для рассмотрения дела по существу, вправе предложить сторонам представить дополнительные доказательства.

37. В соответствии с частью 1 статьи 65, пунктом 3 части 1 статьи 126, частью 7 статьи 131 АПК РФ истец и ответчик обязаны приложить к исковому заявлению и отзыву соответственно документы, подтверждающие обстоятельства, на которые они ссылаются, и указать, какие доказательства в подтверждение каких фактических обстоятельств представляются.

Доказательства, которые не были приложены к исковому заявлению и отзыву, должны быть раскрыты перед другими лицами, участвующими в деле, до начала судебного заседания или в пределах срока, установленного судом и указанного в определении, если иное не установлено АПК РФ (часть 2 статьи 9, часть 3 статьи 65 АПК РФ).

Само по себе нарушение порядка раскрытия доказательств, в том числе их представление с нарушением указанных сроков, не может выступать основанием для отказа в их принятии и исследовании. Арбитражный суд вправе отнести на лицо, участвующее в деле и допустившее такое нарушение, судебные расходы независимо от результатов рассмотрения дела в соответствии с частью 2 статьи 111 АПК РФ (часть 5 статьи 65 АПК РФ).

В случае непредставления стороной доказательств, необходимых для правильного рассмотрения дела, в том числе если предложение об их представлении было указано в определении суда, арбитражный суд рассматривает дело по имеющимся в материалах дела доказательствам с учетом установленного частью 1 статьи 65 АПК РФ распределения бремени доказывания (часть 1 статьи 156 АПК РФ).

38. В соответствии с частью 4 статьи 66 АПК РФ арбитражный суд может истребовать по ходатайству лица, участвующего в деле, необходимые доказательства. При этом указания в ходатайстве конкретных реквизитов такого доказательства или приложения к ходатайству доказательств, подтверждающих нахождение данного доказательства у соответствующего лица, не требуется.

Исходя из данной нормы, арбитражный суд истребует доказательства, в частности, в случае обоснования лицом, участвующим в деле, отсутствия возможности самостоятельного получения доказательства от лица, у которого оно находится, указания на то, какие обстоятельства, имеющие значение для дела, могут быть установлены этим доказательством, а также указания причин, препятствующих получению доказательства, и места его нахождения.

Невыполнение без уважительной причины обязанности представить истребуемые доказательства либо неизвещение суда о невозможности представления доказательства, в том числе в установленный судом срок, может являться основанием для наложения штрафа, предусмотренного частью 9 статьи 66 АПК РФ, и не освобождает соответствующее лицо от обязанности представить истребуемое доказательство (часть 11 статьи 66 АПК РФ).

К числу уважительных причин могут относиться, в частности, причины, связанные с отсутствием у лиц по независящим от них обстоятельствам сведений об истребовании у них доказательств, а также связанные с независящими от лица обстоятельствами, в силу которых оно было лишено возможности своевременно направить в суд соответствующие доказательства или сообщить необходимую информацию (например, введение режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории Российской Федерации либо на ее части).

Не могут рассматриваться в качестве уважительных причин необходимость согласования с вышестоящим органом (иным лицом) вопроса о направлении в суд истребуемых доказательств, нахождение представителя лица в командировке (отпуске), кадровые перестановки, отсутствие в штате организации юриста, смена руководителя (его нахождение в длительной командировке, отпуске), а также иные внутренние организационные проблемы лица, у которого истребуются доказательства.

На основании абзаца второго пункта 10 части 2 статьи 125 АПК РФ арбитражный суд вправе по ходатайству лица, участвующего в деле, истребовать доказательства в том числе у другого лица, участвующего в деле. В случае неисполнения обязанности представить истребуемое судом доказательство по причинам, признанным арбитражным судом неуважительными, либо неизвещения суда о невозможности представления доказательства вообще или в установленный срок арбитражный суд вправе отнести на такое лицо судебные расходы в соответствии с частью 2 статьи 111 АПК РФ (часть 2 статьи 9, статья 65, часть 5 статьи 159 АПК РФ), а также обосновать свои выводы объяснениями другой стороны (часть 1 статьи 68 ГПК РФ, часть 5 статьи 3 АПК РФ).

39. В силу части 1 статьи 161 АПК РФ в случае обращения лица, участвующего в деле, с письменным заявлением о фальсификации доказательства, представленного другим лицом, участвующим в деле, суд разъясняет уголовно-правовые последствия такого заявления, исключает оспариваемое доказательство с согласия лица, его представившего, из числа доказательств по делу и, если лицо, представившее это доказательство, заявило возражения относительно его исключения из числа доказательств по делу, проверяет обоснованность заявления о фальсификации доказательства (в том числе назначает экспертизу, истребует другие доказательства или принимает иные меры). При этом способ проведения проверки достоверности заявления о фальсификации определяется судом.

В порядке статьи 161 АПК РФ подлежат рассмотрению заявления, мотивированные наличием признаков подложности доказательств, то есть совершением действий, выразившихся в подделке формы доказательства: изготовление документа специально для представления его в суд (например, несоответствие времени изготовления документа указанным в нем датам) либо внесение в уже существующий документ исправлений или дополнений (например, подделка подписей в документе, внесение в него дополнительного текста). В силу части 3 статьи 71 АПК РФ не подлежат рассмотрению по правилам названной статьи заявления, касающиеся недостоверности доказательств (например, о несоответствии действительности фактов, изложенных в документе).

Исходя из положений части 1 статьи 64, части 2 статьи 65, статьи 67 АПК РФ не подлежит рассмотрению заявление о фальсификации, которое заявлено в отношении доказательств, не имеющих отношения к рассматриваемому делу, а также если оно подано в отношении документа, подложность которого, по мнению суда, не повлияет на исход дела в связи с наличием в материалах дела иных доказательств, позволяющих установить фактические обстоятельства.

Заявление о фальсификации доказательства может быть подано только в письменной форме. В нем должно быть указано, какие конкретно доказательства являются фальсифицированными и в чем выражается фальсификация.

Исходя из смысла статьи 161 АПК РФ арбитражному суду следует предупредить об уголовно-правовых последствиях как лицо, обратившееся с заявлением о фальсификации доказательства (статья 306 Уголовного кодекса Российской Федерации, далее - УК РФ), так и лицо, представившее такое доказательство (статья 303 УК РФ).

Если по результатам проверки заявления о фальсификации доказательства факт фальсификации с достоверностью подтвержден либо опровергнут, суд выносит частное определение и в порядке части 4 статьи 1881 АПК РФ направляет его копию в правоохранительные органы для решения вопроса о привлечении лица, представившего фальсифицированное доказательство, или лица, безосновательно заявившего о его фальсификации, предупрежденных об уголовной ответственности, к данной ответственности.

40. В целях получения разъяснений, консультаций и выяснения профессионального мнения лиц, обладающих теоретическими и практическими познаниями по существу разрешаемого арбитражным судом спора, суд, рассматривающий дело в качестве суда первой инстанции, может привлекать специалиста (часть 1 статьи 871 АПК РФ).

Согласно положениям части 2 статьи 551, части 1 статьи 871 АПК РФ специалист может быть привлечен в процесс как по ходатайству лиц, участвующих в деле, так и по инициативе арбитражного суда.

Задача специалиста в судебном заседании состоит в оказании содействия суду и лицам, участвующим в деле, в исследовании доказательств.

Если из консультации специалиста следует, что имеются обстоятельства, требующие дополнительного исследования или оценки, суд может предложить сторонам представить дополнительные доказательства, разъяснить сторонам право на заявление ходатайства о назначении экспертизы.

Судебное разбирательство

41. Судья, а при коллегиальном рассмотрении дела председательствующий в судебном заседании руководит судебным заседанием, принимает меры по обеспечению в судебном заседании надлежащего порядка (часть 3 статьи 9, пункты 10, 11 части 2 статьи 153 АПК РФ).

На основании части 4 статьи 154 АПК РФ к лицам, допустившим нарушение порядка в судебном заседании или не подчиняющимся законным распоряжениям председательствующего, после предупреждения арбитражный суд вправе применить меру процессуального принуждения в виде удаления лица из зала судебного заседания. Удаление из зала судебного заседания лица, участвующего в деле, его представителя не препятствует дальнейшему рассмотрению дела и принятию решения по нему.

В отношении граждан, присутствующих в зале судебного заседания, но не являющихся лицами, участвующими в деле, распоряжение об их удалении за повторное нарушение порядка в судебном заседании на все время судебного заседания может быть сделано председательствующим путем вынесения определения, которое заносится в протокол судебного заседания. Данное распоряжение может быть сделано без предварительного выяснения судом личности таких граждан (например, в случае массового нарушения ими порядка в судебном заседании).

По смыслу части 41 статьи 154 АПК РФ самовольное нарушение последовательности выступлений, при котором суд вправе ограничить выступление участника судебного разбирательства, может заключаться, например, в том, что участник судебного разбирательства прерывает председательствующего, выступления участвующих в деле лиц, экспертов, специалистов.

На основании части 5 статьи 154 АПК РФ в случае нарушения представителем лица, участвующего в деле, порядка в судебном заседании или его неподчинения законным распоряжениям председательствующего представитель может быть подвергнут судебному штрафу.

42. В соответствии с пунктом 8 части 2 статьи 153 АПК РФ судья, а при коллегиальном рассмотрении дела председательствующий в судебном заседании определяет с учетом мнений лиц, участвующих в деле, продолжительность выступлений. В случае существенного превышения времени выступления лица в судебном заседании, не оправданного объективной необходимостью, председательствующий в судебном заседании вправе после предупреждения ограничить выступление участника судебного разбирательства (часть 41 статьи 154 АПК РФ).

43. Руководствуясь пунктом 1 части 1 статьи 143 АПК РФ, арбитражный суд обязан приостановить производство по делу в случае невозможности рассмотрения данного дела до разрешения другого дела, рассматриваемого Конституционным Судом Российской Федерации, Верховным Судом Российской Федерации, судом общей юрисдикции, арбитражным судом.

Данная норма направлена на устранение конкуренции между судебными актами по делам с пересекающимся предметом доказывания. Например, приостановлению подлежит производство по делу об оспаривании сделки, заключенной в отношении объекта недвижимости, если в рамках другого рассматриваемого судом дела оспорено право собственности истца на соответствующий объект.

Возбуждение самостоятельного производства по иску об оспаривании договора, в том числе в случае, когда такой иск предъявлен лицом, указанным в законе (статья 531, пункт 1 статьи 652, пункт 2 статьи 166 ГК РФ), само по себе не означает невозможности рассмотрения дела о взыскании по договору, в силу чего не должно влечь приостановления производства по этому делу на основании пункта 1 части 1 статьи 143 АПК РФ. В таком случае арбитражным судам следует иметь в виду, что эффективная судебная защита нарушенных прав может быть обеспечена своевременным заявлением возражений или встречного иска.

44. При применении пункта 9 части 1 статьи 148 АПК РФ арбитражному суду необходимо установить наличие совокупности следующих обстоятельств: повторной неявки истца в судебное заседание; отсутствия ходатайства истца о рассмотрении дела в его отсутствие или об отложении судебного разбирательства; мнения ответчика о рассмотрении дела по существу.

При наличии приведенных выше обстоятельств дополнительного установления арбитражным судом факта утраты истцом интереса к рассмотрению соответствующего спора по существу не требуется.

Суд оставляет исковое заявление без рассмотрения, в том числе если ответчик не требует рассмотрения дела по существу, не высказав мнения по данному вопросу (например, не направив представителя в судебное заседание).

45. На основании части 1 статьи 159 АПК РФ ходатайства лиц, участвующих в деле, по всем вопросам, связанным с разбирательством дела, должны иметь обоснование, подаются в письменной форме, направляются в электронном виде или заносятся в протокол судебного заседания.

В случае, если заявленное устно ходатайство исходя из его предмета требует письменного изложения (например, ходатайство о назначении экспертизы), арбитражный суд вправе объявить перерыв в судебном заседании или отложить судебное разбирательство, предложив участвующему в деле лицу представить ходатайство в письменном виде (статьи 158, 163 АПК РФ).

По смыслу части 3 статьи 24, пункта 2 части 1 статьи 1271 АПК РФ суд вправе не рассматривать ходатайство, заявленное повторно тем же лицом и по тем же основаниям. Неоднократное немотивированное заявление одного и того же ходатайства при рассмотрении дела может являться основанием для применения к лицу мер, предусмотренных статьями 119, 154 АПК РФ.

При применении части 5 статьи 159 АПК РФ необходимо учитывать, что в случае несвоевременной подачи лицом, участвующим в деле, какого-либо ходатайства или заявления такое лицо должно указать на уважительные причины невозможности обратиться с ним ранее и представить соответствующие доказательства.

46. Перерыв в судебном заседании может объявляться неоднократно. Продолжительность каждого перерыва судебного заседания не должна превышать пяти дней (статья 163 АПК РФ). По смыслу части 3 статьи 152 АПК РФ срок, на который был объявлен перерыв судебного заседания, включается в срок рассмотрения дела. В соответствии с частью 3 статьи 113 АПК РФ в срок перерыва не включаются нерабочие дни.

После объявления исследования доказательств законченным арбитражный суд по ходатайству лица, участвующего в деле, или по своей инициативе может объявить перерыв в судебном заседании для подготовки лиц, участвующих в деле, к судебным прениям (статьи 163, 164 АПК РФ).

Поскольку в силу статьи 166 АПК РФ после исследования доказательств по делу и судебных прений председательствующий в судебном заседании объявляет рассмотрение дела по существу законченным, перерыв может быть объявлен только в случае возобновления исследования доказательств в порядке, предусмотренном статьей 165 АПК РФ.

47. В судебных прениях лица, участвующие в деле, их представители обосновывают свою позицию по делу с учетом фактических и иных обстоятельств дела, доказательств, законов и иных нормативных правовых актов, которые, по их мнению, следует принимать во внимание при разрешении спора (часть 2 статьи 164, статья 168 АПК РФ).

По смыслу части 5 статьи 164 АПК РФ, по общему правилу, после выступления всех участников судебных прений каждый из них вправе выступить с одной репликой. Выступления в прениях и с репликами, оформленные в письменном виде, приобщаются к материалам дела.

Заключительные положения

48. В связи с принятием настоящего постановления признать не подлежащими применению:

постановление Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 31 октября 1996 года N 13 "О применении Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при рассмотрении дел в суде первой инстанции";

пункт 3 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 8 октября 2012 года N 59 "О некоторых вопросах, возникающих в связи с принятием Федерального закона от 8 декабря 2011 года N 422-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с созданием в системе арбитражных судов Суда по интеллектуальным правам";

пункт 12 постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 25 декабря 2013 года N 99 "О процессуальных сроках".

Председатель Верховного Суда Российской Федерации В. Лебедев

Секретарь Пленума, судья Верховного Суда Российской Федерации В. Момотов