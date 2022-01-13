В прошлом году сильнее всего подорожали китайские и американские машины

Аналитики сервиса изучили прайс-листы автопроизво­­дителей и выяснили, как за год изменились рекомен­до­ванные розничные цены на легковые автомобили. С января по декабрь 2021 года сильнее всего выросли цены на новые Jac J7, Mercedes-Benz V-класса и FAW Besturn X40 - на 26, 23,9 и 23,7% соответственно. В рублевом эквиваленте китайские модели прибавили 220-300 тысяч рублей, а немецкий фургон стал дороже на 1,2-1,6 миллиона рублей.

Среди непремиальных брендов больше всего вырос в цене Volkswagen Multivan в комплектациях Edition и Comfortline (плюс 1 миллион рублей). Существенно подорожал автомобиль Toyota Alphard в версии Executive Lounge. Его рекомендованная цена выросла на 600 тысяч рублей. Почти по столько же прибавилось в ценниках на Toyota Land Cruiser и Land Cruiser Prado.

Из числа более дешевых моделей самыми подорожавшими стали Volkswagen Tiguan, Skoda Kodiaq, Kia Sportage: цены выросли на 330, 317 и 310 тысяч рублей соответственно.

Среди самых продаваемых моделей в России наиболее сильно подрос ценник на Lada Vesta. Она прибавила в стоимости 147 тысяч рублей. Lada Granta подорожала на 118 тысяч рублей. И тот и другой автомобиль в среднем прибавили в цене по 15,4%. Не отстает от них и Kia Rio добавив к ценнику 135 тысяч рублей. Впрочем, в процентном соотношении к цене, она все таки подорожала меньше - на 12%.

Прямой конкурент этого корейского производителя Hyundai поднял цены на свои модели Solaris и Creta на столько же - на те же 12 процентов. В итоге они подорожали на 115 и 50 тысяч рублей соответственно.

За год рекомендованные розничные цены на новые легковые автомобили поднялись на 11%. Чуть сильнее рынка прибавили представители премиальных брендов: плюс 11,9%. Масс-маркет стал дороже на 10,5%. Представители китайского автопрома подорожали на 10,3%.

Больше других выросли в цене марки Jeep и DongFeng - на 18%, Genesis - 17%, Mini и Cadillac - на 16%. Российский производитель Lada поднимал стоимость своих моделей больше чем на 15% и чаще всех обновлял прайс-листы - семь раз в течение года.

Самый мягкий рост цены зафиксирован у Mercedes-Benz: в среднем машины подорожали только на 3%. Автомобили марки BMW прибавляли втрое быстрее - на 9%, а самый сильный рывок цены вверх в немецкой тройке зафиксирован за Audi - 15%.

Дефицит полупроводников на рынке еще не закончился. И как будут меняться цены на автомобили дальше, покажет время.