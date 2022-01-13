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13.01.2022 07:37
Рубрика: Общество

В Роспотребнадзоре ждут резкого роста числа заболевших "омикроном"

Текст: Алексей Рыбин
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
Фото: Валерий Мельников/РИА Новости

В Роспотребнадзоре ждут резкого роста числа заразившихся омикроном в ближайшие недели. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ведомственного ЦНИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная.

Фото: Константин Завражин/РГ
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По словам Пшеничной, ежедневные показатели могут достичь шестизначных цифр.

"С учетом того, что уже началась местная передача вируса, в течение ближайших недель ожидается значительный рост числа заболевших, так как этот вирус заразнее варианта "дельта", а инкубационный период короче", - цитирует специалиста РИА Новости.

Пшеничная подчеркнула, что человек может начать заражать других уже на второй-третий день после собственного инфицирования. При этом симптомы могут появиться и спустя пять дней.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что у правительства России есть около двух недель, чтобы подготовиться к новому витку заболеваемости коронавирусом.

Общество Здоровье Правительство Роспотребнадзор

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