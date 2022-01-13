Постановление губернатора Забайкальского края от 12 января 2022 года № 1 "О внесении изменения в пункт 3.2 постановления Губернатора Забайкальского края "О некоторых мерах при организации торговли на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"

Постановляю:

Внести в пункт 32 постановления Губернатора Забайкальского края от 12 июня 2020 года № 74 "О некоторых мерах при организации торговли на территории Забайкальского края в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" (с изменениями, внесенными постановлениями Губернатора Забайкальского края от 22 декабря 2020 года № 166, от 4 марта 2021 года № 14, от 19 марта 2021 года № 18, от 8 июля 2021 года № 54, от 16 июля 2021 года № 55, от 6 августа 2021 года № 67, от 20 августа 2021 года, № 70, от 3 сентября 2021 года № 72, от 1 октября 2021 года № 78, от 29 октября 2021 года № 88, от 6 ноября 2021 года № 90, от 12 ноября 2021 года № 91, от 1 декабря 2021 года № 98, от 15 декабря 2021 года № 103, от 19 декабря 2021 года № 108) изменение, изложив его в следующей редакции:

"32. Деятельность торговых центров (торговых комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов) (за исключением торговых предприятий, реализующих продовольственную группу товаров, аптек и аптечных пунктов в торговых центрах (торговых комплексах), торгово-развлекательных центрах (комплексах)) с 13 января 2022 года осуществляется при допуске посетителей, соответствующих одному или нескольким из следующих условий:

1) предъявивших сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации;

2) предъявивших справку медицинской организации либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающие, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-19) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев.

Сотрудники (исполнители по гражданско-правовым договорам) торговых центров (торговых комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов) должны иметь сертификат профилактической прививки от новой коронавирусной инфекции (C0VID-19) на бумажном носителе, подтверждающий получение гражданами второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", которым подтверждается получение второго компонента вакцины или однокомпонентной вакцины, прошедшей государственную регистрацию в Российской Федерации, либо справку медицинской организации, либо QR-код на электронном или бумажном носителе, полученный с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru) или с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги. Стопкоронавирус", подтверждающие, что гражданин перенес новую коронавирусную инфекцию (COVID-2019) и с даты его выздоровления прошло не более шести календарных месяцев. При наличии у сотрудника справки медицинской организации о наличии противопоказаний к профилактической прививке против новой коронавирусной инфекции (COVID-2019), выданной на основании решения врачебной комиссии, необходимо обеспечить для него безопасные условия труда.

Хозяйствующим субъектам, являющимся собственниками торговых центров (торговых комплексов), торгово-развлекательных центров (комплексов), осуществляющим деятельность по управлению ими, организовать отдельный доступ посетителей, не соответствующих ни одному из условий, предусмотренных подпунктами 1 и 2 настоящего пункта, к торговым предприятиям, реализующим продовольственную группу товаров, аптекам и аптечным пунктам.".

А.М.Осипов







