Американский продюсер рассказал, каким будет сериал по фильму Быкова "Дурак"

Сегодняшняя громкая киноновость - фильм Юрия Быкова "Дурак" 2014 года приобретен компанией MGM Orion Television для адаптации и трансформируется в англоязычный сериал под названием "Коллапс".

Напомним, что интерес к творчеству Быкова для зарубежных адаптаций, в частности, американских, проявляется не впервые. Его фильм "Майор", произведенный на той же студии "Рок" Алексея Учителя и Киры Саксаганской, что и "Дурак", лег в основу сериала "Семь секунд". Главную роль в этом сериале сыграла Реджина Кинг, которая получила премию "Emmy Prime Time" за лучшую женскую роль в мини-сериале и номинацию на "Золотой глобус" в той же категории. "РГ" внимательно следила за этим проектом и наградами, которые он получил - мы об этом писали неоднократно.

Над сериалом "Коллапс" будет работать та же команда, что и трудилась над фильмом "Семь секунд". Это продюсер Алекс Резник и его партнеры Лоуренс Бендер и Кевин Браун. Последний более всего известен по сериалу "Трамбо". Продюсеры сериала "Коллапс" также Вячеслав Муругов и Влад Ряшин.

Обозреватель "РГ" связалась с Алексом Резником и попросила его прокомментировать новость. И вот что он рассказал:

"Режиссер Юрий Быков создает для кино социальные идеи, которые актуальны не только для России, но и для всего мира. Вот вам пример: в американской Флориде три месяца назад рухнул дом, и погибли сто человек (тут уместно напомнить, что главный герой фильма "Дурак" - сантехник, который борется с коррумпированной системой, чтобы спасти 800 жителей старого общежития - оно вот-вот рухнет - прим. авт). Проблемы везде одни и те же. Но история не про политику - она про людей, которые живут в аварийном доме. Они - простые, не богатые и надеются, что за ними смотрят, и им есть на кого положиться. Мы развиваем сериал в этом направлении. Расширим линии трех семей. Самого честного слесаря, мэра города и главного строителя". Референсом для "Коллапса" Резник назвал сериал Bloodline, который выходил на Netflix в 2015 году и тогда же был показан в программе сериалов Берлинале. В России проект знают под названием "Родословная". Сколько в "Коллапсе" будет серий и сыграет ли в нем Реджина Кинг - продюсер пока не стал об этом говорить.

Остается напомнить, что фильм "Дурак" получил множество наград - в мире и в России. От фестиваля в Локарно до "Кинотавра", где в 2014 году Юрий Быков получил приз имени Григория Горина за лучший сценарий и диплом Гильдии кинокритиков и киноведов с формулировкой "За бескомпромиссность художественного высказывания". Фильм "Дурак" стал также победителем зрительского голосования.

И можно лишь предположить: а вдруг в будущем для зарубежных адаптаций станут интересны фильмы Юрия Быкова "Сторож" и "Завод"? А также новая картина режиссера "Хозяин", над которой он сейчас работает, о чем недавно он рассказывал "РГ".