Байден разочарован решением Верховного суда по обязательной вакцинации

Президент США Джо Байден заявил, что разочарован решением Верховного суда, который заблокировал требование об обязательной вакцинации от коронавируса сотрудников крупных компаний.

В распространенном Белым домом заявлении американского лидера говорится о том, что суд не поддержал "спасающее жизнь, разумное требование для руководства крупного бизнеса". Байден подчеркнул, что решение об обязательной вакцинации было законным и основанным на научных данных, передает РИА Новости.

В ноябре администрация США потребовала от компаний, число сотрудников которых превышает сто человек, обязать их вакцинироваться или еженедельно делать тест за свой счет. Это решение повлекло за собой многочисленные обращения в суды различных инстанций. Верховный суд США заблокировал требование администрации, но поддержал вакцинацию работников больниц.

На прошлой неделе Федеральные Центры по контролю и профилактике заболеваний (ЦКПЗ) США рекомендовали применение бустерных доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech среди подростков в возрасте от 12 до 15 лет. Среди подростков 16-17 лет применение бустерных доз вакцины было рекомендовано в начале декабря. По словам экспертов, крайне необходимо обеспечить защиту детей и подростков от заражения COVID-19 и тяжелых последствий заболевания.