Бывший дизайнер Aston Martin сравнил Duster со спорткаром Porsche 911

Журнал Top Gear побеседовал с Майлзом Нюрнбергером, который с 1 сентября 2021 года является шеф-дизайнером марки Dacia. За плечами Нюрнбергера огромный опыт создания люксовых машин, но в проектировании "бюджетников", говорит он, есть свой кайф.

Прежде всего, по мнению шеф-дизайнера Dacia, он заключается в том, что ты повсюду видишь автомобили, к созданию которых приложил руку. Ранее Майлз Нюрнбергер трудился на протяжении 14 лет в Aston Martin и работал над проектами кроссовера DBX, суперкаров Valkyrie, Victor и V12 Speedster.

По словам Нюрнбергера, его всегда привлекали автомобили Dacia, "в которых присутствует что-то природное, и они являются глотком свежего воздуха". Особенно дизайнер отметил Duster, назвав кроссовер иконой бренда, изменившей его историю, и сравнил модель Dacia в этом контексте с легендарным Porsche 911.

Майлз Нюрнбергер отметил, что в Aston Martin не очень жаловали пластик, а в автомобилях Dacia это материал, который используется повсеместно.

"Это невероятный материал различных видов и форм, которые постоянно совершенствуются, - говорит главный по дизайну марки Dacia. - Это моя страсть, которую я не мог постигнуть в полной мере на прошлом месте работы, но теперь я окунаюсь в неё вновь, чему безумно рад, особенно в свете тренда вторичной переработки материалов".

По словам Майлза, материалы интерьера - та область, в которой Dacia должна становиться лучше, поэтому в штат было нанято несколько профильных специалистов.