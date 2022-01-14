Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
14.01.2022 15:05
Рубрика: Легковые авто

Бывший дизайнер Aston Martin сравнил Duster со спорткаром Porsche 911

Текст: Константин Руссов

Журнал Top Gear побеседовал с Майлзом Нюрнбергером, который с 1 сентября 2021 года является шеф-дизайнером марки Dacia. За плечами Нюрнбергера огромный опыт создания люксовых машин, но в проектировании "бюджетников", говорит он, есть свой кайф.

Фото: Пресс-служба Renault.
Владельцы автомобилей Renault могут подать иск на миллионы из-за масложора

Прежде всего, по мнению шеф-дизайнера Dacia, он заключается в том, что ты повсюду видишь автомобили, к созданию которых приложил руку. Ранее Майлз Нюрнбергер трудился на протяжении 14 лет в Aston Martin и работал над проектами кроссовера DBX, суперкаров Valkyrie, Victor и V12 Speedster.

По словам Нюрнбергера, его всегда привлекали автомобили Dacia, "в которых присутствует что-то природное, и они являются глотком свежего воздуха". Особенно дизайнер отметил Duster, назвав кроссовер иконой бренда, изменившей его историю, и сравнил модель Dacia в этом контексте с легендарным Porsche 911.

Майлз Нюрнбергер отметил, что в Aston Martin не очень жаловали пластик, а в автомобилях Dacia это материал, который используется повсеместно.

"Это невероятный материал различных видов и форм, которые постоянно совершенствуются, - говорит главный по дизайну марки Dacia. - Это моя страсть, которую я не мог постигнуть в полной мере на прошлом месте работы, но теперь я окунаюсь в неё вновь, чему безумно рад, особенно в свете тренда вторичной переработки материалов".

По словам Майлза, материалы интерьера - та область, в которой Dacia должна становиться лучше, поэтому в штат было нанято несколько профильных специалистов.

#Renault #Porsche