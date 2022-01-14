Эксперт Роспотребнадзора призвала не считать "омикрон"-штамм легким

Не стоит считать "омикрон" легким заболеванием. Об этом заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

По ее словам, в пересчете на душу населения в США, Италии, Бельгии и ряде стран Восточной Европы совокупные показатели смертности от "омикрона" выше, так как очень высокая заболеваемость, пишет РИА Новости.

Эксперт подчеркнула, что противостоять "омикрону" можно также, как и другим вариантам коронавируса. В числе важнейших мер: сокращение контактов между людьми, правильное ношение маски, дезинфекция рук и поверхностей, проветривание помещений, а также вакцинация.

Пшеничная подчеркнула, что даже при небольшом ухудшении самочувствия стоит остаться дома и обратиться к врачу, пройти тестирование на COVID и грипп. Своевременное лечение, назначенное специалистом, позволит избежать развития неблагоприятных последствий, заключила эксперт.

Между тем, инфицированный штаммом "омикрон" человек может одномоментно заразить до 100 окружающих - для этого может быть достаточно кашля или чихания. Таким образом новый вариант коронавируса становится даже более контагиозным, чем корь. Таким мнением поделился врач - аллерголог-иммунолог Владимир Болибок. По его словам, этим и объясняются новые вспышки COVID-19 в различных странах.