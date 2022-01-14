Евро на бирже превысил 88 рублей впервые с лета прошлого года

Курс евро на торгах Московской биржи 14 января превысил 88 рублей. Это произошло впервые с 20 июля 2021 года. За текущую торговую сессию к 15.00 мск он прибавил 1,3 рубля. Курс доллара приблизился к отметке 77 рублей.

Фондовый рынок также продолжает падение: накануне он снизился на 4-6%, сегодня индекс МосБиржи просел еще на 1,9%, приблизившись к отметке 3600 пунктов, индекс РТС упал на 2,5% - ниже 1480 пунктов.

"Открывшись вверх на позитивном внешнем фоне, мы быстро перешли к снижению, хотя глобальные фондовые индикаторы и нефтяные цены продолжили расти, - говорит эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. - Индекс МосБиржи обновил месячный минимум, индекс РТС опустился на самый низкий с апреля прошлого года уровень. Сильное давление на рублевые активы продолжает оказывать геополитический негатив".

Текущая геополитическая ситуация пока не располагает к существенному снижению волатильности рубля, и инвесторам остается лишь ждать дальнейшего развития ситуации, полагают, в свою очередь, аналитики банка "Санкт-Петербург".