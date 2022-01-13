Российский фондовый рынок за сутки просел на 4-6%

Российский рынок акций просел на торгах 13 января: индекс Мосбиржи по итогам торговой сессии закрылся снижением на 4,05% - ниже 3700 пунктов, долларовый индекс РТС упал на 5,94% - близко к уровню 1500 пунктов. Доллар тем временем остался выше отметки 76 рублей, евро - выше 87.

В лидерах падения оказались бумаги компаний "Дагестанэнергосбыта", "Сургутнефтегаза", "Магнита" и "Новатэка", упавшие на 4-4,85%, лидерами роста стали акции "Акрона", "Черкизово", "Белуги" и "Распадской", укрепившиеся на 1,71-2,58%, указывает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. Катализатором для распродаж на российском рынке стала геополитическая напряженность между Россией и США.

"Очередное ухудшение геополитической обстановки увеличило страновые риски и соответствующий дисконт в рублевых активах, которые на этом фоне с большой вероятностью продолжат снижаться, по меньшей мере на краткосрочном горизонте", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Однако, вероятно, всплеск антироссийской риторики закончится без серьезных последствий, как это было уже не раз, полагает эксперт.