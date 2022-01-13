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Рубрика: Экономика

Российский фондовый рынок за сутки просел на 4-6%

Текст: Анастасия Селиванова
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Российский рынок акций просел на торгах 13 января: индекс Мосбиржи по итогам торговой сессии закрылся снижением на 4,05% - ниже 3700 пунктов, долларовый индекс РТС упал на 5,94% - близко к уровню 1500 пунктов. Доллар тем временем остался выше отметки 76 рублей, евро - выше 87.

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
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В лидерах падения оказались бумаги компаний "Дагестанэнергосбыта", "Сургутнефтегаза", "Магнита" и "Новатэка", упавшие на 4-4,85%, лидерами роста стали акции "Акрона", "Черкизово", "Белуги" и "Распадской", укрепившиеся на 1,71-2,58%, указывает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев. Катализатором для распродаж на российском рынке стала геополитическая напряженность между Россией и США.

"Очередное ухудшение геополитической обстановки увеличило страновые риски и соответствующий дисконт в рублевых активах, которые на этом фоне с большой вероятностью продолжат снижаться, по меньшей мере на краткосрочном горизонте", - считает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. Однако, вероятно, всплеск антироссийской риторики закончится без серьезных последствий, как это было уже не раз, полагает эксперт.

Экономика Финансы Фондовый рынок Компании Биржи Московская биржа - РТС Динамика фондового рынка

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