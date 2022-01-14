Глава Центра Гамалеи заразился "омикроном"

Глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург. Фото: Артем Геодакян/ТАСС
Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что заразился штаммом "омикрон", но не болел благодаря вакцине "Спутник V".
По его словам, привитые могут и не узнать, что перенесли инфекцию, пока не сдадут тест на антитела.
"Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован", - отметил ученый (цитата по РИА Новости).
Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" лучше других вакцин защищает людей от летального исхода и госпитализаций.