Глава Центра Гамалеи заразился "омикроном"

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что заразился штаммом "омикрон", но не болел благодаря вакцине "Спутник V".

По его словам, привитые могут и не узнать, что перенесли инфекцию, пока не сдадут тест на антитела.

"Если бы у меня не было возможности определить в своей сыворотке вируснейтрализующие антитела к "омикрону" после поездки, я бы и не узнал, что был им инфицирован", - отметил ученый (цитата по РИА Новости).

Ранее глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев заявил, что "Спутник V" лучше других вакцин защищает людей от летального исхода и госпитализаций.